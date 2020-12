El León de Ángel Mena recibe al Pumas de Juan Dinenno por el título mexicano

El León de ecuatoriano Ángel Mena recibirá este 13 de diciembre de 2020, a las 21:30 (hora de Ecuador), a los Pumas UNAM del goleador argentino Juan Ignacio Dinenno, en el partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2020 del fútbol mexicano.

Con un hombre menos, el León del entrenador Ignacio Ambriz empató 1-1 el duelo de ida con un gol en el último instante del argentino Emmanuel Gigliotti, lo cual alivió la situación del equipo, que en su estadio tratará de sacar provecho de su condición de local para ganar.



Será un partido emotivo porque los universitarios del estratega argentino Andrés Lillini han mostrado garra y un fútbol práctico con el que el pasado domingo se clasificaron a la final tras golear 4-0 al Cruz Azul, lo cual levantó el ánimo del grupo.



El León es el mejor equipo de México en los dos últimos años, pero ha fallado a la hora buena, lo que espera cambiar este domingo con una defensa sólida, dominio del balón y un ataque contundente, liderado por Mena.



"Hemos sacado cosas positivas de los errores. Hoy somos un equipo más maduro, manejamos mejor los partidos cuando vamos perdiendo. Hemos mejorado mucho", dijo Mena.



Los Pumas no contarán con su guardameta titular, Alfredo Talavera, lesionado, y algunos otros de sus jugadores principales presentan molestias físicas, mientras que el León sufrirá la ausencia del defensa colombiano Jaime Barreiro, expulsado en el duelo de ida.



Esas bajas deben influir poco porque tanto Lillini como Ambriz tienen sustitutos de nivel, además de que al estar el título en juego, la motivación será un elemento adicional en los dos cuadros.



El León apostará a su fútbol de muchos pases con una defensa bien plantada. Con Mena y Gigliotti el equipo saldrá a matar, ante unos Pumas que buscarán goles con Dinenno y los paraguayos Carlos González y Juan Iturbe.



El ganador alcanzará al Cruz Azul con ocho títulos de liga, solo superados por América (13), Guadalajara (12) y Toluca (10).