El Leicester se mantiene segundo, tropiezos de Tottenham y Chelsea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Leicester se mantiene fuerte en la segunda posición de la Premier League luego de vencer este miércoles 1 de enero de 2020 por 3-0 al Newcastle (11º), en partido de la 21ª jornada, todo lo contrario que un Tottenham (6º) que sucumbió inesperadamente en Southampton (11º) y un Chelsea (4º) que empató en Brighton (14º).

Los 'Foxes' de Brendan Rodgers siguen empeñados en dar que hablar en Inglaterra. Pese a caer consecutivamente contra Manchester City (3º) y Liverpool (1º) a finales de diciembre, el Leicester se ha repuesto con dos triunfos y se mantiene a la sombra de los 'Reds', para frustración de los 'Citizens' de Josep Guardiola.



El cuadro visitante no echó de menos la baja de su máximo anotador, Jamie Vardy (17 goles), y se impuso en campo del Newcastle con dianas del español Ayoze Pérez (36) y de los jóvenes James Maddison (39) y Hamza Choudhury (87).



Con los tres puntos, los 'Foxes' suman 45, cuatro más que el City, que salta al terreno de juego este miércoles (17h30 GMT) contra el Everton de Carlo Ancelotti (10º).



De su lado, las 'Urracas' figuran en el 12º puesto de la tabla con 25 unidades, seis por encima del descenso que marca provisionalmente el West Ham (18º).



Los 'Hammers', que vuelven a estar bajo las órdenes del escocés David Moyes, saldrán muy presionados este miércoles (17h30 GMT) al terreno de juego contra el Bournemouth (17º), aunque al término de esta jornada seguirán contando con un partido menos, el aplazado frente al Liverpool cuando los 'Reds' disputaron el Mundial de Clubes.



Al contrario que el Leicester, el Tottenham de José Mourinho (6º) no aprovechó su partido ante un rival teóricamente asequible y sucumbió por la mínima ante el Southampton (11º), que se ha alejado del descenso en las últimas semanas con tres victorias y un empate.



El ariete Danny Ings, que ya suma 13 goles en esta Premier League, fue el verdugo de los 'Spurs', quienes con esta derrota desperdician la igualada del Chelsea (4º) de este miércoles y siguen a seis puntos de los 'Blues' y las posiciones de Liga de Campeones.



El Chelsea no pudo estrenar el 2020 en Brighton con victoria debido a su empate por 1-1 contra los 'Seagulls', luego de ir ganando durante la mayor parte del partido.



El defensa español César Azpilicueta (9) fue el autor del primer gol del año en la Premier, pero cuando los de Frank Lampard ya acariciaban su segunda victoria consecutiva, el iraní Alireza Jahanbakhsh igualaba (84) el marcador con una preciosa chilena.



Habida cuenta de que el Manchester United (5º) visita este miércoles al Arsenal (12º), los 'Blues' estaban ante una buena oportunidad para tratar de distanciar a los 'Diablos Rojos' en la clasificación y afianzarse en los puestos de Liga de Campeones.



El Wolverhampton (7º) también se vio sorprendido este miércoles por el Watford (19º), que le venció 2-1, con gol incluido del español Gerard Deulofeu.



Para el jueves se reserva solo un partido, el que opondrá al Liverpool contra el sorprendente Sheffield United (8º).