LeBron James dice que Trump intenta dividir a la gente usando al deporte 

El astro del básquetbol LeBron James acusó el martes al presidente estadounidense Donald Trump de usar al deporte para “dividir” a la gente de su país en función de su color de piel.

“ Pienso que nuestro presidente intenta dividir ” , dijo el nuevo jugador de Los Angeles Lakers en una entrevista con la CNN.



“Esto es algo que no puedo entender, porque sé que es por el deporte que he estado cerca de un blanco por primera vez”, dijo LeBron, de 33 años, nativo de Akron, ciudad obrera de Ohio en el norte del país.



Durante casi un año, Donald Trump ha criticado a los jugadores de football americano, en su mayoría negros, que apoyan una rodilla durante el himno nacional para protestar contra la violencia policial. En mayo, el presidente de Estados Unidos incluso dijo que estos jugadores “ quizás no deberían estar en el país ” .



LeBron James, el jugador más mediático de la NBA, es un feroz oponente del presidente Trump.



Al preguntársele qué le diría si se sentara frente a Trump, James dijo: “Nunca me sentaría frente a él”.



“Sin embargo, sí me sentaría frente a Barack”, agregó, refiriéndose al expresidente demócrata Obama, cuyas campañas apoyó en 2008 y 2012.