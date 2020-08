La Lazio rinde un homenaje al jugador ecuatoriano Felipe Caicedo y los aficionados empezaron a despedirse

LEA TAMBIÉN

La Lazio de Italia conmemoró los tres años del arribo de Felipe Caicedo a Roma en medio de las dudas sobre la continuidad del ariete ecuatoriano para la próxima temporada. El club publicó un video en Twitter que recoge algunos de los momentos más emblemáticos de ‘Felipao’ con la camiseta de las ‘Águilas’.

El mismo cuenta con más de 6 000 visualizaciones y con comentarios de algunos aficionados del club que empiezan a despedirse del tricolor. Caicedo, de 31 años, llegó a la Lazio en verano de 2017 tras una larga trayectoria por clubes de España, Rusia, Inglaterra, Portugal, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Con los celestes conquistó tres títulos: dos Supercopa (2017 y 2019) y una Copa de Italia (2019).



Su rendimiento en la última campaña fue de más a menos, similar a lo que ocurrió con el resto de sus compañeros. Hasta antes de la paralización de la Serie A por la emergencia sanitaria, el conjunto que dirige Simone Inzaghi estaba en plena pelea con la Juventus por el ‘scudetto’.



Tras la reanudación de la liga italiana no pudieron recuperar su mejor versión y culminaron en la cuarta posición con 78 puntos, a cinco de la ‘Vechia Signora’. Caicedo marcó nueve goles y cinco asistencias en 36 partidos.

En total, en las tres temporadas con la Lazio registró 109 apariciones (58 como titular), 24 goles y 10 asistencias.



Su contrato con los romanos vence el 30 de junio del 2022, pero medios de Italia y Turquía aseguran que no continuará en el plantel. Las ‘Águilas’ tienen previsto desprenderse de algunos elementos en el próximo mercado de pases, entre ellos el ecuatoriano, para contratar a nuevos jugadores y renovar el plantel.



Uno de los posibles refuerzos, y cuyas negociaciones estarían muy avanzadas, es el delantero español Borja Mayoral. Su fichaje se podría cerrar en USD 23 millones, y su presencia le restaría espacio a Caicedo en el primer equipo.



Además, en Turquía aseguran que la Lazio extendió una oferta de 15 millones de euros (USD 17,7 millones) por el delantero de 26 años Vedat Muriqi, que juega actualmente en el Fenerbahce.



La oferta no es del total agrado de los ‘canarios’, que esperan recibir al menos 20 millones de euros (USD 23,6 millones) por el ariete originario de Kosovo, más el traspaso de Felipe Caicedo al equipo turco para cerrar el acuerdo. En los próximos días podría definirse el futuro del ariete tricolor.