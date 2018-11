Lazio y Milan se neutralizan en su carrera hacia la Champions

LEA TAMBIÉN

El Lazio (4º) y el AC Milan (5º) se neutralizaron este domingo 25 de noviembre de 2018 (1-1) en Roma en la 13 fecha de la Serie A, un resultado que no sirve a ninguno de los dos equipos que ven alejarse al trío de cabeza.

El Lazio, que logró el gol del empate en las postrimerías del partido y sigue por delante del conjunto lombardo en la tabla, respiró aliviado al escuchar el pitido final, pero el empate no satisface a ninguno de los dos equipos.



El Lazio es cuarto con 23 puntos, por los 22 del Milan, pero ambos tienen ya al Inter (3º) a cinco y seis puntos respectivamente, y ven acercarse al Parma (6º con 20 unidades).



Salvados en varias fases por su arquero italiano Gianluigi Donnarumma, los 'Rossoneri' creyeron haber hecho lo más difícil al adelantarse con un disparo del marfileño Franck Kessié que el brasileño Wallace Dos Santos insertó en su propia portería (78).



Sin su goleador argentino Gonzalo Higuaín, suspendido, los milaneses sufrieron durante todo el partido. Primero fue el serbio nacido en España Sergej Milinkovic-Savic el que vio cómo le era anulado un gol por fuera de juego (28). Ciro Immobile vio después su intento desbaratado por Gianluigi Donnarumma (42) y el buen disparo con efecto de Marco Parolo (45) no encontró el arco.



Tras la pausa, el Lazio siguió dominando, encontrándose de nuevo con el joven arquero internacional italiano.



Sorprendidos por el gol del Milan, el Lazio vio recompensado sus esfuerzos al final del partido, cuando un balón mal despejado por la defensa llegó al argentino Joaquín Correa, ante cuyo disparo nada pudo hacer Donnarumma (90+4).



Antes, el Nápoles de Carlo Ancelotti, segundo en la tabla, cosechó un pobre empate en San Paolo ante el colista Chievo Verona, y vio ampliada a ocho puntos su desventaja con el líder Juventus de Turín.



Este resultado, ante un equipo que no conoce la victoria en las 13 fechas disputadas del campeonato italiano, deja al conjunto napolitano con sólo un punto más que el Inter de Milán (3º), que goleó el sábado al penúltimo, el Frosinone (3-0). La Juve, ganadora el sábado ante la SPAL (2-0) , sigue con paso firme hacia su octavo 'Scudetto' consecutivo.



El Nápoles volverá a jugar en su estadio el miércoles, en Liga de Campeones ante el Estrella Roja de Belgrado.



Horas antes, en el primer duelo de este domingo, el Parma (6º) derrotó 2-1 al Sassuolo (8º). El marfileño Gervinho (6) y el veterano defensor portugués Bruno Alves (25) anotaron para los locales, y el senegalés Babacar El Hadji Khouma firmó de penal (36) el único gol del Sassuolo.