Lazio cayó con Atalanta, en Bérgamo y se aleja del líder Juventus

Lazio perdió la posibilidad de acercarse al Juventus en la Serie A de Italia, tras caer 3-2 con el Atalanta en Bérgamo, por la fecha 27. El ecuatoriano Felipe Caicedo arrancó de suplente e ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Joaquín Correa.

El ecuatoriano no fue determinante en su primer encuentro con los romanos en casi cuatro meses, tras actuar en la victoria frente al Bolonia (2-0), el 29 de febrero de 2020. El fútbol en Italia fue suspendido durante desde inicios de marzo por la pandemia global del covid-19.



Este miércoles 24 de junio, el cuadro celeste terminó su racha de 21 partidos consecutivos sin perder en la Liga italiana, pese a mantener dos goles de ventaja. La Lazio se adelantó en el primer tramo del encuentro, con un gol en contra de Marten de Roon (5') y un tanto del serbio Sergej Milinkovic-Savic (11').



Parecía que los visitantes tenían controlado el encuentro, pero el Atalanta alcanzó a descontar con un tanto de Robin Gosens (38').



En la segunda parte, el dominio de los locales terminó por desequilibrar al Lazio. El ingresó de Caicedo, en reemplazo de Joaquín Correa no influyó en la ofensiva y el Atalanta remontó con los tantos de Ruslan Malinovskyi (66'), con un remate desde fuera del área, y un gol de cabeza del argentino José Luis Palomino (80').



'Felipao' apenas gozó de dos oportunidades en el arco rival, en las que no logró controlar la pelota. El Atalanta, el equipo más goleador de Italia, no perdió la virtud ofensiva y pudo llevarse un marcador más abultado.



A pesar de que al conjunto celeste le queda un partido menos que el Juventus, la 'Vechia Signora' tiene una ventaja de cuatro puntos y completó 66 unidades, con 11 fechas por disputarse.