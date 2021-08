La novena etapa de la Vuelta a España tendrá alta montaña

La novena etapa de la Vuelta a España 2021 tendrá alta montaña con final en el Alto de Velefique, el primero de los tres puertos de categoría Especial que se tienen que subir los corredores en la edición de este año de la gran ronda española.



Una jornada que invita a pensar en la aparición de los primeros de la general, sobre todo de los rivales del sólido líder Primoz Roglic. Entre ellos, a los que más se espera es al Ineos de Egan Benal, Adam Yates y Richard Carapaz, y al Movistar de Enric Mas y Miguel Ángel López.

