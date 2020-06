Jaime Iván Kaviedes está cerca de firmar con un equipo cuencano de Segunda Categoría

LEA TAMBIÉN

El exseleccionado nacional de fútbol, Jaime Iván Kaviedes, tiene adelantadas las conversaciones con el equipo cuencano Aviced para jugar este año en el torneo azuayo de Segunda Categoría. El plazo para definir su situación fenece este domingo 28 de julio del 2020.

Según Fernando Cedillo, presidente de Aviced (Avícola Cedillo), hasta la tarde de este viernes 26 de junio “hay un avance del 80% en las negociaciones para que sea parte del equipo”. En lo económico está arreglado, lo que falta son detalles publicitarios. Él tiene un compromiso de imagen con el Gobierno Nacional, con el programa Juego Limpio.



Aviced se entrenará este año en el torneo de Segunda Categoría, cuyos directivos también están al frente del equipo Simón Bolívar. Allí ya jugó Kaviedes, en el 2018, siendo parte del Interbarrial de Indoorfútbol denominado Mundialito de los Pobres. El mismo no se jugará este año por la pandemia.



Para estrenarse como protagonista de la Segunda Categoría, dando pelea al campeón reinante Deportivo Gloria, Aviced tiene un presupuesto inicial de USD 20 000. El ‘Nine’, de 42 años, no será el único refuerzo. También se ha contratado a Christian Cordero y Édison Meza, exfubolistas del Deportivo Cuenca. Se suma un seleccionado Sub 20 de Venezuela, cuyo nombre se mantiene en reserva.