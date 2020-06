El Krasnodar, de Leonel Ramírez, ganó los puntos en la liga rusa, porque su rival registró ocho casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

El FK Orenburg registró a ocho futbolistas infectados por el covid-19, por lo que anunció que no podrá enfrentarse este 27 de junio al al FK Krasnodar en el partido válido por la liga rusa, perturbada por la pandemia, apenas una semana después de su reanudación.

En un comunicado, la Liga Rusa de Fútbol indicó haber sido informada de esta decisión que dará lugar a la victoria del Krasnodar, donde milita el ecuatoriano Leonel Ramírez. Es la segunda consecutiva de este equipo que lucha por meterse en la previa de la Liga de Campeones.



Orenburg había anunciado el pasado 25 de junio que seis de sus jugadores y dos colaboradores habían dado positivo al covid-19, convirtiéndose en el cuarto club ruso afectado por la epidemia desde la reanudación del campeonato.



“El club no pondrá en peligro ni a los aficionados ni a los participantes en el encuentro”, indicó el Orenburg en un comunicado, precisando que todo el plantel ha quedado aislado y que rechazó enviar al filial porque “no sería interesante para los aficionados y atentaría a la reputación del club y del fútbol ruso”.



La semana pasada, el FK Rostov tuvo que enviar a su filial a jugar contra el Sochi, donde actúa Cristhian Noboa y éste ganó el partido por 10-1. Por otro lado, tres jugadores del Dínamo Moscú quedaron contagiados por el coronavirus, obligando a la federación rusa a aplazar el partido al 19 de julio, precisamente ante el FK Krasnodar.



También se informó de un caso “sospechoso” en el FK Ufa. Todos estos contagios ponen en peligro el mantenimiento del campeonato ruso, suspendido en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.



Por el momento, el torneo ha modificado sus normas y a partir de ahora ya no declarará la derrota de un club que no pueda presentarse a jugar por tener varios jugadores afectado por el covid-19.