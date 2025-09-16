El Vitória de Brasil anunció el fichaje del ecuatoriano Enrique ‘Kike’ Saverio durante este martes 16 de septiembre del 2025 y se sumará a sus compatriotas en la máxima división del citado país. Con su arribo, el torneo contará con ocho futbolistas tricolores.

Saverio llegó como figura y con una presentación por la alto. Por medio de dos videos y una serie de fotografías, el conjunto rojinegro anunció la incorporación del futbolista oriundo de Balzar, Manabí, y de 26 años.

En uno de los audiovisuales compartidos se mostró el nombre del futbolista en conjunto con imágenes del club y se le dio la bienvenida. Tras ello, el club expuso una ilustración en la que mostraba sus datos y el siguiente video en el cual lució la camiseta de su nueva escuadra. Finalmente, su llegada se complemento con las fotografías con su indumentaria.

“Le damos la bienvenida a Kike Saverio! ¡El delantero ecuatoriano de 26 años es el nuevo fichaje de Vitória y llega para reforzar el plantel“, escribió el club en una de las publicaciones. El tricolor, a su vez, utilizará la camiseta número 19 y los detalles de su nuevo contrato no fueron revelados.

Kike Saverio llega con un amplio bagaje en Europa

El extremo tricolor arriba tras jugar la temporada 2024-2025 en el Aris Salónica de la máxima división de Grecia, con el que se clasificó a la UEFA Conference League. Allí también coincidió con el volante tricolor José Cifuentes.

Antes de su paso por el fútbol heleno, Kike Saverio tuvo un amplio recorrido en el fútbol español. Este surgió de las divisiones inferiores del FC Barcelona, tras ello pasó por el Osasuna, Ponferradina, FC Andorra y Deportivo La Coruña.

Dentro de su carrera suma 19 goles y 10 asistencias. A su vez, cuenta con una Champions League Juvenil de su etapa en la Masía.

Vitoria, un club que ya ha fichado a ecuatorianos

Antes de la llegada de Kike Saverio, el Vitoria ya contó con futbolistas ecuatorianos en sus filas. Estos, a su vez, se desempeñaron en la zona de ataque.

Los tricolores que antecedieron al extremo fueron Eryc Castillo, quien se desempeña en la misma posición, y el delantero Jordy Caicedo. El primero se encuentra en Alianza Lima de Perú y el segundo, en el Sporting Gijón de España.

Con el arribo de Saverio, el club de la ciudad de Salvador buscará abandonar y alejarse de la zona de descenso del Brasileirao. Este ocupa la decimoséptima casilla en un torneo de 20 equipos en el cual descienden cuatro. Pese a su posición, el club tiene 22 unidades y está solo a uno de Santos y Vasco da Gama, que se ubica en el sector de permanencia.

Kike Saverio, octavo ecuatoriano en Brasil en la temporada

Saverio será el octavo futbolista ecuatoriano que juegue en Brasil durante la presente temporada. De igual forma, ninguno de sus compatriotas milita en la misma escuadra.

Los jugadores ecuatorianos con los que se encontrará serán Gonzalo Plata, de Flamengo; Kenny Arroyo, de Cruzeiro; Alan Franco, de Atlético Mineiro; José Hurtado, de Bragantino; Félix Torres, de Corinthians; Robert Arboleda, de Sao Paulo; y Cristhian Loor de Botafogo.

