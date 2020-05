‘Kike’ Saverio envía un mensaje de agradecimiento a la hinchada del Barcelona B

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Enrique ‘Kike’ Saverio envió un mensaje de agradecimiento a la afición del Barcelona B por apoyar al equipo a lo largo de la temporada 2019-2020 y, al mismo tiempo, lamentó que la lucha por el ascenso se defina sin público.

“¡Sin ustedes no es lo mismo! El fútbol está a punto de volver, pero sin su apoyo desde la grada no será lo mismo. He sentido su apoyo durante toda la temporada y tanto yo, como el equipo, les damos las gracias por apoyarnos en victorias y alegrías y por no dejarnos solos en las derrotas y tristezas”, compartió el extremo de 19 años.



El mensaje del tricolor se debe a que el Barcelona B deberá afrontar los ‘playoffs’ exprés sin público en los graderíos, debido al protocolo sanitario por la pandemia del covid-19.



La meta del plantel dirigido por el español Francisco García Pimienta es ascender a la Segunda División A. La lucha por el ascenso se reanudará a partir del 18 de junio en las instalaciones del Pinatar Arena, en Murcia.



Con el objetivo en mente, el atacante tricolor volvió esta semana a los entrenamientos personalizados bajo estrictas normas de bioseguridad. Saverio juega en el Barcelona B desde el 2016



'Kike' Saverio tiene contrato con el plantel español hasta el 30 de junio. Pese a la intención de los culés de renovar el vínculo, las negociaciones están estancadas. Según el portal ibérico Sport, el Leicester City de la Premier League y el Borussia Dortmund de la Bundesliga tienen interés en contar con el joven delantero ecuatoriano.