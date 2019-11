Kichwas, seleccionados en fútbol y baloncesto

LEA TAMBIÉN

El cantón Arajuno se convirtió en el semillero de las disciplinas de baloncesto y de fútbol de la provincia de Pastaza.

Un grupo de niños y adolescentes de la nacionalidad Kichwa son parte de las selecciones de la Federación Deportiva de Pastaza y son invitados a torneos provinciales. Los deportistas proceden de comunidades como Pitacocha, Liquino, Yavisuno Bajo, Yavisuno Alto, Chico Méndez y otras.



Los chicos deben movilizarse entre 30 minutos y 1 hora para llegar a los entrenamientos, que se desarrollan en el coliseo y en el estadio municipal.

Jackson Cabezas, entrenador de baloncesto de Arajuno, contó que las seleccionadas de la categoría Sub 14 serán parte de un campeonato en Guayaquil, del 15 al 30 de este mes. Las jugadoras se entrenan, desde el martes, con la nueva indumentaria deportiva entregada por la Municipalidad.



Entre los implementos que recibieron están conos, balones, chalecos y otros accesorios.



“El torneo va a ser de alta competencia por el arribo de las selecciones de varias provincias. Los organizadores nos informaron que las chicas van a jugar dos partidos en un día y después un solo encuentro”, aseguró Cabezas.

Entre las seleccionadas de Arajuno está Melba Greta, que tiene 13 años. Ella fue parte de la selección provincial que participó en los Juegos Nacionales de Menores que se realizaron en Cuenca.



“Hay buenos comentarios del juego de nuestra seleccionada y vamos a seguir formándola, para que sea convocada en un futuro por la Federación Ecuatoriana”, dijo Cabezas.



Otro de los triunfos alcanzados por la Sub 10 fue en la ciudad de Vinces, en Los Ríos. Los niños kichwas se coronaron campeones del cuadrangular por las fiestas de la urbe. Mientras, en Ambato ocuparon el tercer lugar, por detrás de los clubes Importadora Alvarado y la selección de Napo.



“Tenemos una buena base de jugadores que alcanzaron triunfos y que benefician a la provincia”, agregó Cabezas.



Los futbolistas de las categorías Sub 9, 11 y 15 disputan una Copa de divisiones formativas que organiza Liga de Quito. El torneo fue inaugurado el 24 de agosto y culminará la primera semana de diciembre. El retraso se debe a que se suspendieron los partidos por las movilizaciones indígenas y el feriado.

El equipo de la Sub 11 de Arajuno participa en un torneo de Ambato.

El entrenador Raúl Avilés contó que los seleccionados viajan los fines de semana a Ambato para enfrentarse a clubes de Latacunga, Santo Domingo, Arajuno y Pastaza. Los encuentros se juegan en el estadio Neptalí Barahona y en la cancha sintética de la Federación Deportiva de Tungurahua, al oriente de la ciudad.



El exjugador de Barcelona, Deportivo Puyo, Toreros,

El Recreo y Pastaza aseguró que es el primer torneo que los niños indígenas disputan en otra ciudad.



Los entrenadores tratan que los seleccionados de la Sub-9 no sufran los estragos de la altitud, cada vez que suben a ciudades de la Serranía.

Los niños también asistirán al campeonato Miniamazónico de Tena, que se desarrollará del 23 al 27 de noviembre.



“El alcalde César Grefa nos está ayudando con la movilización y alimentación de los deportistas. Este apoyo de la Municipalidad se da porque muchos padres son de escasos recursos económicos”, aseguró Avilés.