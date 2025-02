El Royal Union Saint Gilloise (Bélgica) del ecuatoriano Kevin Rodríguez se eliminó de la UEFA Europa League, sin embargo, las miradas no solo recayeron en el resultado, sino en un hecho en particular. Kevin Rodríguez recibió una fuerte entrada en el rostro que lo dejó ensangrentado y la cual no se sancionó.

Corrían los minutos de descuento del segundo tiempo extra de los ‘playoffs’ (dieciseisavos) del certamen continental y el equipo belga buscaba a toda costa un gol ante el Ajax (Países Bajos). El equipo había conseguido igualar la serie al ganar 2-0 en los 90 minutos y extender sus posibilidades, sin embargo, en los mismos tiempos extra recibió el gol que lo dejaría fuera de la competición.

Rodríguez, quien había ingresado a los 73 minutos con el objetivo de sellar la remontada, se lanzó al ataque. Esta vez, buscaba el gol para igualar de nuevo la serie y forzar la definición desde la tanda de penales.

Después de recibir un centro desde el costado zurdo, el delantero recibió dentro del área y pivoteó el balón con el fin de asistir a un compañero. En el trascurso de aquella acción, Remko Pasveer -arquero del Ajax- salió con los puños hacia arriba para despejar el balón, pero llegó tarde e impactó el rostro de Rodríguez.

Una jugada que causó malestar en Kevin Rodríguez

¡EN LA LÍNEA! 🇪🇨 Kevin Rodríguez remató con la cabeza y Taylor estuvo muy atento para evitar el gol del Unión SG. Luego el ecuatoriano y sus compañeros reclamaron penal en la última acción del partido.



Después del impacto, Rodríguez quedó tendido en la cancha y a espera de asistencia médica. Aunque sus compañeros del Royal Union Saint Gilloise pidieron que se sancione un penal sobre el delantero, aquello no ocurrió.

La jugada que afectó al ecuatoriano, inclusive, pasó por la revisión del VAR, pero los asistentes de video respaldaron el criterio del juez central. Una vez que Rodríguez fue atendido, el rostro de este se vio ensangrentado a raíz del impacto.

Cuando finalizó el compromiso y se firmó la eliminación del cuadro de Bélgica, Kevin Rodríguez también se pronunció desde sus redes sociales. El futbolista imbabureño publicó una historia en Instagram en la cual mostraba su rostro hinchado y manchas de sangre en el camerino, su indumentaria y una toalla. A ello le adjuntó la frase: “Ni lo reviso…”.

Una jornada que no fue para los ecuatorianos en Europa League

Al igual que Kevin Rodríguez, otros tres futbolistas ecuatorianos tuvieron acción en los ‘playoffs’ de la UEFA Europa League. Nilson Angulo, Denil Castillo y Cristian Ramírez estuvieron presentes con sus clubes.

Pese a que cuatro disputaron cotejos y ninguno fue frente a otro tricolor, todos quedaron eliminados.