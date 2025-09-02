Cruzeiro anunció este martes 2 de septiembre el fichaje del extremo Keny Arroyo, proveniente del Besiktas de Turquía. El ecuatoriano firmó contrato hasta diciembre de 2029, lo que representa un vínculo de cuatro temporadas con la ‘Raposa’.

El club brasileño no reveló los costos de la transferencia, pero oficializó su llegada a través de sus redes sociales, donde compartió una galería de fotos con su nueva camiseta y confirmó que el ex Independiente del Valle usará el dorsal 99.

Keny Arroyo y un paso corto por el Besiktas

Arroyo llegó al Besiktas en febrero de 2025, donde fue presentado incluso con la camiseta número 10, pero su aventura en Europa fue corta.

En apenas seis meses disputó 14 partidos y anotó 2 goles.

Durante sus últimos encuentros quedó fuera de convocatoria, y según declaraciones del entonces DT, Ole Solskjaer, su salida respondió también a algunos problemas de disciplina.

✍ SEJA BEM-VINDO, 𝗞𝗘𝗡𝗬 𝗔𝗥𝗥𝗢𝗬𝗢! O jovem atacante equatoriano, que estava no Besiktas-TUR, assinou em definitivo com o Cruzeiro até o fim de 2029! 🦊



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Arroyo, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/rKSmHGaqTu — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 2, 2025

Jugadores Ecuatorianos en el Cruzeiro

Keny Arroyo se convirtió en el sexto ecuatoriano en defender los colores del Cruzeiro de Brasil.

El primero fue Ulises de la Cruz, quien llegó en 1999 desde Liga de Quito, aunque solo jugó seis partidos.

Una década después arribó Giovani ‘Sombra’ Espinoza en 2008, con 33 encuentros disputados, siendo hasta hoy el ecuatoriano con más presencias en el club brasileño.

Posteriormente, Joffre Guerrón se sumó al equipo, dejando su huella como el máximo goleador ecuatoriano en Cruzeiro con cuatro tantos en 28 partidos.

Más recientemente estuvieron Luis ‘Kunty’ Caicedo en 2017 y José Cifuentes, quien tuvo un breve paso entre febrero y agosto de 2024.

Ahora, Keny Arroyo se suma a esta lista, con el desafío de consolidarse en un club histórico del fútbol brasileño.

