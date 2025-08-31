Kendry Páez tuvo su último partido con Racing de Estrasburgo antes de unirse a la Selección de Ecuador, pero su labor no alcanzó para salvar a su escuadra ante el Mónaco. El conjunto de Alsacia fue derrotado por 3-2 ante los monegascos en la fecha 3 de la Ligue 1.

El cuarto partido del futbolista ecuatoriano con el club francés no fue el esperado. Páez empezó su trajín desde el banco de suplentes e ingresó para el segundo tiempo con la misión de encaminar a su equipo y, aunque estuvo a punto de conseguirlo, la derrota para él y su escuadra cayó de manera agónica.

La derrota del cuadro estrasburgués fue la primera que cosechó en la temporada, donde ya había disputado cinco compromisos entre Conference League el torneo local. Previamente había ganado sus dos cotejos en Francia y había vencido en uno y empatado en otro del certamen internacional ante el Brondy de Dinamarca. Páez había estado ausente, únicamente, en el del empate.

Pese a su participación, el enganche ecuatoriano aún no ha logrado hacerse con la titularidad en el elenco que dirige Liam Rossenior. Si bien en la tercera jornada del torneo francés tuvo su primera convocatoria a la oncena inicial, esa fue la única.

Kendry Páez entró y el Racing de Estrasburgo empató… pero no se sotuvo

Para el choque frente al Mónaco, el Racing de Estrasburgo viajó hacia el principado para desafiar a sus rivales en el estadio Louis II. La ilusión para el cuadro visitante, sin embargo, no duró demasiado. A losa 6 minutos, ya caían por 1-0 gracias a un gol de Maghnes Akliouche.

Con la derrota en el marcador, Kendry Páez fue llamado para la etapa complementaria. A menos de cinco minutos de su ingreso, el Mónaco puso el segundo por medio de Folarin Balogun a los 48′, pero el plantel del ecuatoriano se redimió.

Dilane Bakwa puso el descuento a los 73 minutos y Joaquin Panichelli consiguió el mate a los 76 desde el punto penal. En la recta de los descuentos (90+6), Takumi Minamino anotó y puso el gol del triunfo para el plantel blanquirrojo.

La Selección de Ecuador espera por Kendry Páez

Después de su último partido, Kendry Páez deberá viajar para unirse a la concentración de la Selección de Ecuador de cara a las eliminatorias sudamericanas. El volante deberá trasladarse directamente hacia Argentina, donde la Tri hará base antes de jugar con Paraguay en Asunción.

El choque contra la ‘Albirroja‘ será el 4 de septiembre del 2025 a las 18:00. Tras aquel choque, la Tri retornará a Ecuador para prepara su partido ante Argentina, que será el 9 de septiembre en el Estadio Monumental.