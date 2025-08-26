Tras su arribo para la temporada 2025-2026, Kendry Páez suma minutos y gana protagonismo en el Racing de Estrasburgo de Francia. Después de realizar sus primeras apariciones con el club azul, el ecuatoriano ya ha recibido elogios de parte de la Ligue 1 y cuenta con un nuevo apodo.

A mediados de este 2025, Páez se despidió de Independiente del Valle para marcharse hacia el fútbol europeo. Aunque el dueño de sus derechos económicos y quien lo fichó inicialmente fue el Chelsea, el elenco británico decidió enviarlo a préstamo a la escuadra de Francia. En los mencionados clubes del viejo continente ya había realizado procesos de inducción por medio de entrenamientos en el presente año.

Más noticias:

Con Racing de Estrasburgo, el enganche debutó oficialmente en la UEFA Conference League ante el Brondy tras ingresar desde el banco de suplentes. En su primer cotejo en la Ligue 1 ante el Metz, su aparición fue similar a la que hizo en el torneo continental; sin embargo, para la segunda fecha ante el Nantes arrancó como titular.

Los dos primeros choques en el torneo galo terminaron en triunfo para el equipo de Páez y, tras su actuación frente al Nantes, este acaparó las miradas. Tras aquel cotejo, las cuentas del campeonato de Francia lo destacaron y coincidieron en un apodo.

El sobrenombre de Kendry Páez en Francia

El último pronunciamiento en torno a Kendry Páez desde la Ligue 1 se dio desde una de sus multilingües canales en X. La cuenta en portugués del torneo de Francia destacó al futbolista y le dio un vocativo que ya habían mostrado en otros de sus perfiles.

O diamante equatoriano que brilha cada vez mais forte.



Com apenas 18 anos encontra na Ligue 1 o palco perfeito para crescer entre gigantes.



Estreou-se como titular frente ao Nantes e deixou bem claro – O FUTURO CHEGOU!



Lembrem-se do nome: Kendry Páez ✨ pic.twitter.com/xKp3QtVkKl — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) August 26, 2025

“El diamante ecuatoriano que brilla cada vez más. Con tan soloi 18 años, la Ligue 1 es el escenario perfecto para crecer entre gigantes. Debutó como titular ante el Nantes y lo dejó muy claro: ¡EL FUTURO HA LLEGADO!. Recuerda el nombre: Kendry Páez“, escribió la liga europea.

En otras cuentas de la Ligue 1, la referencia a Páez también ha sido la de “Diamante“. El siguiente partido para él y el Racing de Estrasburgo será el jueves 28 de agosto del 2025, cuando vuelva a enfrentar al Brondy en la UEFA Conference League.

Páez y Racing de Estrasburgo buscan la fase de grupos de Ligue 1

El siguiente partido ante el Brondy definirá si Rancing de Estrasburgo consigue llegar a la fase de grupos de la Ligue 1. La ronda en la que se enfrentan es la última fase previa a la etapa liguera del certamen, en la cual participan 36 equipos.

En el partido de ida, donde Páez debutó, el equipo quedó empató en casa sin goles. Para la revancha deberá viajar a Dinamarca y buscar un triunfo. Después de aquel partido se medirá ante el Mónaco en el campeonato francés.