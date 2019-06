Jaime Iván Kaviedes envía su respaldo a Leo Campana y al DT 'Bolillo' Gómez

LEA TAMBIÉN

Jaime Iván Kaviedes envió su respaldo al cuestionado técnico Hernán Darío Gómez, de la Selección ecuatoriana, y también al delantero Leonardo Campana de la Sub 20, quien no logró marcar goles en el reciente Mundial de Polonia.

"Quiero reiterar mi apoyo incondicional al 'Bolillo' Gómez", asegura el 'Nine', histórico jugador ecuatoriano que fue parte de la primera clasificación mundialista para la cita de Japón - Corea 2002. Lo hace en un video que circula en las redes sociales. El estratega colombiano, quien dirigió precisamente ese combinado que jugó su primer mundial para Ecuador, ha sido criticado por la actuación del actual equipo tricolor que cayó goleado por 4-0 ante Uruguay en el inicio de la Copa América 2019.

El exfutbolista profesional, de 41 años, también habló de la "Joya" Leonardo Campana, futbolista del Barcelona SC. "Leonardo Campana es un jugador que va a marcar mucha diferencia, mucho me comparan con él y creo que él no va a ser como yo, seguro que no, él va a ser mejor. Estoy convencido de eso. Lo he visto jugar, sé de sus movimientos, sé como define... es un jugador que va a dar muchas alegrías al fútbol ecuatoriano", asegura el exmundialista.

Campana, goleador del torneo Sudamericano Sub 20, no logró anotar en el Mundial de Polonia. En esta última cita la Tri logró el tercer lugar, que es la mejor ubicación de un combinado nacional, en todas sus categorías, en un torneo oficial organizado por FIFA.