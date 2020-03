La máscara que se puso Kaviedes, al anotar el gol a Costa Rica, en el Mundial de Alemania está en Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Corría el minuto 90 del segundo partido de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006. La tricolor, dirigida en ese entonces por Luis Fernando Suárez, lograba la segunda victoria en el Grupo A del Mundial ante Costa Rica. En la primera fecha venció a Polonia (2-0).

La Tri ganaba con fso goles y en el cierre del partido, a los 90, apareció el talento de Jaime Iván Kaviedes para empujar la pelota al fondo del arco, tras un centro de Édison Méndez. El 'Nine', autor del gol que llevó a Ecuador a su primera cita mundialista (Corea-Japón 2002), tuvo un festejo muy particular.



Avanzó a una esquina y sacó una máscara para festejar el tanto. En medio del delirio tricolor se puso una máscara de 'Spiderman', de color amarillo. Fue emotivo. Lo hizo como un homenaje al fallecido Otilino Tenorio, bautizado entre los seleccionados de la época como 'El Hombre Araña'. Tenorio había fallecido el año 2005 en un accidente de tránsito y Kaviedes recordaba a su amigo con una imagen que dio la vuelta mundo.



¿Qué pasó con la máscara del 'flaco' Kaviedes? Heckel Vega, amigo cercano al seleccionado ecuatoriano, contó este sábado 21 de marzo que la máscara está en su poder. Esto porque Kaviedes le regaló en agradecimiento, por ser una de las personas que lo apoyó en su carrera como futbolista. "Es una reliquia que la tenemos aquí en la casa", dijo Vega a EL COMERCIO.



No fue el único regalo. Vega cuenta que también el 'Nine' fue generoso y obsequió un zapato blanco y la camiseta de Inglaterra que le regaló David Beckham a Kaviedes. "Pedimos una certificación a la Fundación de Beckham porque en el partido contra Ecuador usaron dos camisetas. Una de manga corta y otra de manga lara. Por eso pedimos la certificación. Es parte de nuestra reliquia", agregó Vega.



Vega también impulsó la creación de la escuela de fútbol IK9 en Santo Domingo. Allí, en cambio, reposan el arco sur del estadio Atahualpa donde Kaviedes anotó el gol de la primera clasificación al Mundial.