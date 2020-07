Iván Kaviedes aceptó la oferta de Liga de Quito para jugar con Damián Manso

LEA TAMBIÉN

Jaime Iván Kaviedes recordó su fugaz paso por Liga de Quito. El 'Nine', como conocen al exjugador de la Selección, llegó a la 'U' para la temporada del 2008, año de consagración internacional del equipo, pero no duró toda la temporada.

En una entrevista con Radio La Positiva, Kaviedes recordó las razones por las que decidió aceptar las ofertas del club. Con la camiseta blanca jugó poco. Estuvo en el torneo amistoso de la Copa del Pacífico, donde el club se consagró campeón y disputó apenas dos partidos y marcó un gol.

El 'Nine' llegó con la ilusión de jugar y por la invitación de José Francisco Cevallos y Patricio Urrutia, a quienes conocía de la Selección. Pero además, quería compartir cancha con Damián Manso, el argentino que había sido fichado en el 2007, pero por culpa de una lesión apenas pudo consolidarse en el plantel de Edgardo Bauza al año siguiente.

“YO QUISE JUGAR EN LIGA PORQUE JUGABA MANSO”. Ivan Kaviedes explicó porque se fue de #LDU en el 2008. @LDU_Oficial @piojomanso21 pic.twitter.com/MQvCipMV0c — Radio Positiva (@positiva_860am) July 14, 2020

“Transcurrí en muchos equipos, no tuve a alguien regular como para decir con este compañero me adapté mucho, pero hay un jugador con el que yo quería jugar. Tuve la oportunidad de jugar aunque sea un mes con Manso en Liga”, aseguró Kaviedes.



Su salida del club fue todo un escándalo. Kaviedes no estuvo ni un semestre con los albos y se privó de ser campeón de la Libertadores y jugar el Mundial de Clubes. Por eso asegura que su salida fue apresurada.



“Aparte de Pancho y el Pato que me invitaron y me ilusionaron para jugar en Liga, yo tomé una decisión muy apresurada de irme pero yo sí quería jugar en ese equipo de Liga porque jugaba Manso. Y tuve el gusto y el honor de jugar junto a un gran jugador”, complementó Kaviedes. El único tanto marcado oficialmente con la 'U' fue ante Espoli, el 16 de febrero del 2008.



También desmintió que el tema de su salida del club tuviera que ver con un auto o por problemas de dinero.

Con 41 años, ahora el 'Nine' se alista para volver a las canchas. Jugará en el Aviced de la Segunda Categoría de Azuay. En su carrera, pasó por los grandes clubes del país como Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, El Nacional, Liga de Quito, Macará, Aucas...