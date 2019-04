Jacqueline Factos llegó a la literatura gracias al cine

LEA TAMBIÉN

Su afición al cine la llevó a la lectura. Desde hace más de una década, los libros forman parte de su vida, de su preparación antes de una competencia, de su personalidad, esa donde desborda tenacidad y valentía en la colchoneta.

“Me gustan los libros que hablan sobre el valor y la tenacidad. Del empoderamiento de la mujer. También los de ciencia ficción y los de misterio”, detalla Jacqueline Factos, multicampeona nacional de karate y vicecampeona del mundo en el 2015.



“Antes iba mucho al cine, miraba las películas cuya historia se basaba en un libro. Un día decidí leer el libro antes de mirar la película y no tenía nada que ver. Así que me quedé con los libros y dejé de ir al cine”, dice Factos.



Se lleva al menos dos libros para cada competencia. “Leo a diario, de dos a tres horas, depende de los horarios de entrenamientos. Cuando vamos a alguna concentración en el exterior, tenemos más tiempo libre. Puedo acabar un libro de unas 500 páginas en dos semanas”.



Uno de los libros que le impactó fue ‘La verdad sobre el caso Harry Querbert’, del suizo Joël Dicker. “Es de suspenso y misterio. Hasta el final, uno no sabe quién es el asesino. Dormía y soñaba con ese libro, y al día siguiente me despertaba a seguir leyendo.

Entre sus favoritos también está ‘Diario de Ana Frank’. “Me impactó la actitud de la gente que, en medio de esa tensión y muerte, tenía sueños. Con esas experiencias aprendí que, a pesar de las situaciones adversas, no puedes rendirte”.



Por eso, ‘El Libro de mi destino’, de Parinoush Saniee, es parte de su colección. “La protagonista es una iraní que, por su religión y costumbres no podía tomar decisiones en su vida. Ella inspiró la revolución femenina con su historia, porque no aceptó casarse con la persona que su familia eligió. Se rebeló, y otras mujeres siguieron su ejemplo”.



Otras obras que están en su biblioteca pertenecen a alguna saga, como ‘La Reina en el palacio de las corrientes de aire’ del sueco Stieg Larsson, que también escribió ‘La chica que soñaba con una cerilla’ y ‘Un bidón de gasolina’; Factos los leyó todos.



‘La Reina en el palacio de las corrientes de aire’ lo leyó mientras esperaba su turno para salir a competir en los Juegos Sudamericanos (Bolivia 2018). Me puse mis audífonos y leía. Me olvidé de los nervios, porque vivo la historia”. En esa competencia ganó la medalla de oro.

A través de Internet se informa sobre nuevos títulos y publicaciones en el exterior. Aprovecha los viajes que realiza para adquirir los de reciente publicación. “Me gusta leer libros en español, así que si no los encuentro, espero a que lleguen al país”.



Lo que lamenta es que no ha podido contagiar su afición a sus compañeros deportistas. Son pocos los que se interesan en leer. “En un concentrado, una amiga me pidió un libro, lo terminó de leer y, como formaba parte de una saga, sé que compró el otro tomo”.



Por lo general no le gusta prestar libros, porque en dos ocasiones que lo hizo, no le devolvieron. Además, no los raya ni los marca. “Los cuido mucho”. Por eso reprendió a su perro que en una tarde destruyó ‘Corriendo por mis sueños’. “Es la historia de una atleta keniata que quería correr en las Olimpiadas. Dejó su pueblo y se fue a vivir a Inglaterra y estuvo en los Juegos de Londres 2012”.



El fin de semana compitió en Marruecos, una válida del Circuito Mundial, en pos de puntos que le mantengan dentro del ‘Top’ 8, pues esa posición le permitirá clasificarse a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hasta África llevó su libro ‘Química’, de Stephenie Meyer, autora de la saga de ‘Crepúsculo’.



Ahora anda en busca de ‘El sutil arte de que te importe un carajo’, de Mark Manson, porque para ella, la vida la vive así.