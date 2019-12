La karateca ecuatoriana Jacqueline Factos se irá de gira para conseguir un cupo a Tokio 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jacqueline Factos aprovecha sus últimos días en el país para compartir con su familia, durante las festividades de diciembre. La karateca quiteña viajará la próxima semana a Chile, para participar en la primera Copa del Mundo del año.

La deportista busca el cupo, por ‘ranking’, a sus primeros Juegos Olímpicos. En Tokio 2020 se tendrá en cuenta al karate como disciplina, lo que llena de motivación a ­Factos, máxima exponente de este deporte en el país.



“Ahora que el karate es olímpico me motiva mucho. La perspectiva cambia por las ganas y el hambre de estar ahí, lo converso con mis compañeros de atletismo y lucha”, contó la quiteña de 34 años.



Los cuatro primeros meses del año, la karateca proyecta disputar seis copas del mundo, que le servirán para escalar en el ‘ranking’ mundial; solo las cinco mejores ubicadas irán a los Olímpicos. Su primera competencia será en Santiago de Chile, el 8 de enero.



Está tranquila porque tendrá tiempo y competencias para clasificarse. Además de la gira en copas, en mayo próximo se desarrollará un Preolímpico en París, que otorgará los últimos cupos para Tokio.

“Mi descanso fue en septiembre y desde ahí los últimos meses fueron de entrenamiento, poca comida y mucha concentración; vienen momentos claves que no hay que desaprovechar”, dijo Factos.



Siente que el 2019 fue un buen año; consiguió una medalla de plata en el campeonato Panamericano de Panamá. Pese a eso, lamenta no haber refrendado esos buenos resultados en los Juegos Panamericanos de Lima.



“Tuvimos altas y bajas, de todo se aprende. Fue muy triste, había trabajado fuerte pero hubo cosas que se salieron de las manos, nos cambiaron las llaves el mismo día, el programa… No es excusa, las cosas no se me dieron”, dijo, respecto de los Panamericanos.



Aunque lamenta ese tropiezo, cuenta que fue un capítulo de aprendizaje para su carrera. Luego de esa competencia volvió a enfrentar a las rivales que la derrotaron –la peruana Alexandra Grande y la venezolana Claudymar Garcés– y logró tomarse la revancha.

En el momento ocupa el puesto 13 en la categoría 61 kg kumite femenino, publicado por la Federación Mundial de Karate. La china Xiaoyan Yin encabeza el listado y es seguida por la egipcia Giana Lotfy.



Factos las enfrentó a ambas en ocasiones anteriores y logró vencerlas. “El roce internacional está ahí, yo tengo los pies sobre la tierra y sé que si ya les gané en algún momento podré volver a hacerlo, confío mucho en mí”, dijo.



La karateca se entrenó las últimas semanas en el gimnasio de la Concentración Depor­tiva de Pichincha, en Quito, supervisada por los entrenadores Luis Valdiviezo y Dionisio Gustavo.