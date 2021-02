Juan Cruz Kaprof jugará con el dorsal 9 y en Liga esperan hacer dos fichajes más

La dirigencia de Liga de Quito hizo la presentación oficial del argentino Juan Cruz Kaprof. El mediocampista llega al equipo tras un análisis del cuerpo técnico y en condición de préstamo, por una temporada. El club tiene una opción de compra a finales del 2021.

Eso sí, su llegada cerró las puertas para los extranjeros. El equipo del DT Pablo Repetto completó esos cupos y por ahora solo queda definir la contratación de dos jugadores nacionales más. Uno de ellos sería Anderson Julio y el otro se está analizando. Así lo confirmó Santiago Jácome, gerente deportivo del club.

Kaprof ya conoció el estadio Rodrigo Paz Delgado. Su primera sesión de entrenamiento fue en ese escenario y pudo ver de reojo el funcionamiento del equipo. Esto tiene motivado al futbolista, quien aseguró que su objetivo es volver a sentirse jugador importante.

Juan Cruz Kaproff superó los chequeos médicos y dejó un mensaje a toda la hinchada en su primer día como #GuerreroAlbo#PretemporadaLDU2021 pic.twitter.com/8t8tCS7770 — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) February 11, 2021



"No lo conocía ni por fotos y me sorprendió mucho. La cancha es de primer nivel y hoy Adrián Gabbarini se portó bien y me acompañó para mostrarme todo", dijo en rueda de prensa sobre las instalaciones de Liga.



Sobre su amigo Lucas Piovi, aseguró que ya había hablado con él sobre Liga. Incluso fue quien le dijo que había alguna posibilidad de ser contratado.



"Con Piovi hablábamos siempre y me comentó de que podía darse algo en Liga. Estaba en Italia y ansioso. Mi representante fue el encargado de organizar todo para venir", reconoció.



Su objetivo personal es volver a sentirse el jugador importante que fue en River Plate, en el 2015, cuando Juan Ramón Díaz lo hizo debutar. Incluso comparó al equipo 'Millonario' con Liga.



"Vine acá para volver a ser el jugador importante que se escuchaba en River. Es el mejor equipo de Argentina y Liga es de los mejores de Ecuador. Pero todo eso debo demostrar en la cancha y agradecer por todo lo que hicieron por mi", dijo Kaprof.



El volante argentino pidió el 7 para esta temporada, pero ese numero lo llevará Luis Amarilla, quien llegó primero al club. El dorsal disponible era el 9 y no tuvo reparos en aceptarlo.



"Mi número favorito es el 7, pero me dijeron que quedaba libre el 9. Es un numero lindo. Soy un jugador que le gusta tener la pelota e ir adelante. Estar asociado con el delantero y entenderme bien con el cinco. Me considero un jugador rápido. Pero todo eso lo dirán los hinchas", aclaró Kaprof.



Jácome quien estuvo durante la presentación de la nueva contratación, reveló que el club está buscando ajustar la plantilla y que están en la búsqueda de un nuevo jugador nacional.



"Cerramos contrataciones de jugadores extranjeros. Lo de Anderson Julio está sonando mucho y máximo un jugador más estaría llegando. Con eso ya cerraríamos los fichajes de esta temporada", dijo Jácome.