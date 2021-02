Juan Kaprof: 'Jugar la Libertadores fue uno de los principales motivos por los que viene a Liga de Quito'

Juan Cruz Kaprof, el nuevo jugador de Liga de Quito, llegó al país este martes 9 de febrero del 2021 y tenía previsto unirse de inmediato al equipo y a las órdenes del DT Pablo Repetto.

El argentino aseguró que una de las principales motivaciones por las que decidió llegar a Liga de Quito fue por su participación en la Copa Libertadores. Le ilusiona jugar el torneo internacional que ya ganó en el 2015 con la camiseta de River Plate, pero esta vez quiere ser protagonista.



"Jugar la Copa Libertadores fue uno de los principales motivos por los que vine a Liga, espero poder dar muchas alegrías al equipo", dijo el nuevo futbolista albo.



Además de los retos personales, también confesó que recibió mucha información de parte de sus ahora compañeros Adrián Gabbarini, Ezequiel Piovi.



"Piovi me habló muy bien del club y de la ciudad, la relación con 'Keki' es muy buena, nos conocemos hace ya 2 años", dijo Kaprof.

Llegó el nuevo jugador de @LDU_Oficial , Juan Cruz Kaprof por una temporada al elenco albo con opción a compra . pic.twitter.com/V5Mb3m0aWX — Johanna Calderón (@johacalderon11) February 9, 2021



Sobre su estilo de juego, aseguró que es un futbolista que le gusta tener el balón en sus pies todo el tiempo y que disfruta de habilitar a sus compañeros. Confesó ser un 9, pero puede desempeñarse en cualquier posición ofensiva.



"A mi me gusta jugar de media punta, atrás de nueve, pero puedo jugar en cualquier posición ofensiva. me gusta siempre ir adelante, me gusta tener la pelota, dar asistencias y hacer goles", aseguró.



Santiago Jácome, gerente deportivo del club, fue quien lo recibió en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. El directivo aseguró que le llega por pedido del DT Repetto.



Adelantó que no está cerrado el libro de pases del equipo y que por ahora aguardan la confirmación de Anderson Julio.