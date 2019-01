Kandy Masaquiza lidera un equipo de la liga Salasaca

LEA TAMBIÉN

Kandy Masaquiza Jimenes es la presidenta del equipo de fútbol femenino Kullki Wasi, que en español significa Casa del Dinero. La ejecutiva, de 29 años, está al frente del plantel, que lleva el nombre y auspicio de una cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad de Ambato, desde el 2018.

A pesar de su escasa trayectoria como dirigente, obtuvo el vicecampeonato el año pasado. En este año está a 90 minutos de avanzar a los cuartos de final de la liga Parroquial Femenina Salasaca.



El club Unión, de la comunidad Sanjaloma Alto, deberá ganar hoy al equipo dirigido por Masaquiza por goleada, si desea avanzar a la siguiente fase. La semana pasada Kullki Wasi le marcó 5-0 al Unión.



“Es un partido difícil y no estamos confiadas. Mis chicas no se van a dejar ganar de los clubes favoritos del torneo”, aseguró la mujer.



El encuentro se jugará en el estadio Central Salasaca, de la parroquia rural del cantón Pelileo, a las 12:00.



Si el equipo se clasifica a la siguiente fase, las jugadoras se reunirán para entrenar en el estadio de tierra de la comunidad Sanjaloma, ubicado a 300 metros del cementerio de la comunidad.



Marcia Cañar, de 34 años, es la entrenadora y una de las jugadoras titulares. Lleva 15 años jugando en diferentes clubes de la parroquia y los últimos cuatro años en el equipo cooperativista.



A las jóvenes futbolistas les enseña a patear penales, tiros libres y de esquina. Incluso practica con las jugadoras más novatas a cabecear, desde las 16:00 a 18:00.



“Cuando está nerviosa la arquera nos cambiamos faltando unos cinco minutos. Aunque no soy muy alta siempre estoy dispuesta a hacer todo para que el equipo gane y apoyar a la presidenta”, aseguró la comerciante.



La carismática dirigente Masaquiza contó que su designación como presidenta fue por disposición de la dirigencia de la institución financiera. A pesar de no gustarle el fútbol asumió el reto. Ella se encarga de asistir a las reu­niones de los clubes y también de gestionar con el auspiciante el pago de las tarjetas amarillas y rojas.



La sanción leve tiene un valor de 50 centavos, mientras que una expulsión con tarjeta roja es de USD 1. El pago del árbitro es de USD 15.



El día de los partidos lleva agua, bebidas hidratantes y un pequeño botiquín de primeros auxilios, en el que hay mentol, vendas, curitas, agua oxigenada y otros elementos que son requeridos por las jugadoras.



Laura Chiliquinga es delantera. La docente detalló que Masaquiza les anima constantemente con audios y mensajes de texto. La futbolista se encuentra en el equipo desde el 2016. Ese año obtuvo su primer campeonato en el plantel fundado por jóvenes de los cuatro pueblos de Tungurahua.



“Nos dirige muy bien y está presente en la mayoría de eventos del club. Siempre está preocupa por nosotras”, indicó Chiliquinga.



Kullki Wasi participa en la Liga Parroquial Femenina de Salasaca desde el 2013. Es el vigente campeón del torneo. Los 17 equipos que participaron en la primera fase del torneo deben estar conformados por jugadoras nacidas en las 14 comunidades.



“Esa es una de las reglas que no se puede quebrantar en Salasaka. Ayuda a que las niñas y adolescentes puedan tener oportunidades de ser futbolistas. Tener un auspiciante te motiva”, aseguró Chiliquinga.



El plantel, que lleva el nombre de la institución financiera, está conformado por profesoras, estudiantes universitarias, comerciantes y ejecutivas. El apoyo económico del club permitió que los deportistas recibieran uniformes y zapatillas deportivas.

“Hay muchos equipos donde sus propias integrantes deben poner para pagar al árbitro o comprar agua”, indico Masaquiza.