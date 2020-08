Juventus ganó, pero quedó eliminado de la Champions ante el Lyon

LEA TAMBIÉN

El Lyon dio la sorpresa y eliminó al campeón de la liga italiana, la Juventus de Cristiano Ronaldo, pese a perder 2-1 en Turín, este viernes en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Los franceses hicieron valer así, por el mayor valor de los tantos logrados fuera de casa, el triunfo 1-0 que habían conseguido en la ida, a finales de febrero, antes del parón de las competiciones por la pandemia del nuevo coronavirus.



El holandés Memphis Depay adelantó a los lioneses en el partido de este viernes, de penal en el 12. Cristiano Ronaldo firmó un doblete luego (43 de penal, 60), pero su equipo se quedó a un tanto de dar la vuelta a la eliminatoria.



El Lyon jugará en cuartos de final el viernes de la próxima semana, en Lisboa, frente al Manchester City, que este viernes eliminó al Real Madrid.



La Juventus, tras conquistar a finales de julio su noveno título de la liga italiana de manera consecutiva, tenía como misión intentar buscar su coronación en el máximo torneo europeo, algo que no consigue desde 1996.



Su final de curso no invitaba al optimismo. Perdió la final de Copa de Italia en junio ante el Nápoles, en la tanda de penales, y en la Serie A fue campeón pero con unos números en los últimos partidos muy poco brillantes, con apenas ocho puntos sumados en sus últimos ocho partidos.



Cristiano Ronaldo, que acumula cinco títulos en la Champions, seguirá sin poder levantar la 'Orejona' con el equipo turinés. La temporada pasada, su primera en la 'Juve', había caído en cuartos de final ante el Ajax holandés.



El Lyon, por su parte, llega a los cuartos de final de la Liga de Campeones en una temporada que ha sido hasta ahora muy negativa para el club.



Quedó séptimo en la Ligue 1, que se dio por terminada antes del final por la pandemia, y el pasado viernes perdió en los penales ante el París Saint-Germain en la final de la Copa de la Liga francesa.



No tiene por lo tanto billete para las competiciones europeas de la próxima temporada y su única baza para ello sería ganar esta Champions, una misión que se antoja todavía complicada pero que, tras acceder a la 'Final 8', sigue siendo posible.