La Juventus cumple ante el Brescia sin Cristiano Ronaldo

La Juventus se colocó este domingo 16 de febrero de 2020 líder provisional en Italia gracias a su victoria por 2-0 contra el Brescia (19º), en un partido correspondiente a la 24ª jornada de la Serie A, y a la espera de lo que haga el Inter de Milán (2º) en su duelo contra el Lazio (3º).

Sin Cristiano Ronaldo, ausente por descanso, costó más de lo esperado, pero se consiguió. La 'Vecchia Signora' hizo los deberes este domingo y le metió presión a los de Antonio Conte, que necesitan ganar en campo del tercer clasificado para recuperar la primera posición.



El argentino Paulo Dybala inauguró el marcador para los 'bianconeri' en los instantes finales de la primera parte (38) con un lanzamiento de falta, provocada por Florian Ayé, quien fue expulsado. Pero no fue hasta el segundo gol, obra del colombiano Juan Cuadrado (75), cuando los turineses respiraron aliviados.



El entrenador Maurizio Sarri no solo dejó fuera de la convocatoria a Cristiano Ronaldo, también dio descanso al joven central holandés Matthijs de Ligt, suplente, y al centrocampista bosnio Miralem Pjanic, que entró al campo en el minuto 66 y tuvo que ser sustituido en el 73 por una lesión en los aductores.



“Cristiano tenía que descansar, no puede jugar 75 partidos por año entre la selección y el club, decidimos dejarlo recuperando”, explicó Sarri.



La buena noticia fue la vuelta a los terrenos de juego de Giorgio Chiellini, quien jugó los minutos finales en sustitución de Leonardo Bonucci tras su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, que le dejó cinco meses y medio fuera del fútbol.



“Chiellini se puso él solo en el campo. Lo dijo ayer, ha hecho seis meses de sacrificios y quería jugar”, declaró Sarri.



“Lo peor ha terminado pero ahora empieza la parte difícil”, terció de su lado el defensa italiano. “Espero traer entusiasmo en este momento difícil, todavía somos primeros en la clasificación, estamos en semifinales de la Copa de Italia y en octavos de la 'Champions'”, contextualizó.