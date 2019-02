La Juventus supera la resaca europea en Bolonia con un gol de Dybala

LEA TAMBIÉN

La Juventus curó sus heridas de la Liga de Campeones en la Serie A, donde continúa como líder sólido del campeonato, tras su victoria 1 a 0 en Bolonia gracias a un gol del argentino Paulo Dybala, este domingo 24 de febrero del 2019 en la 25ª jornada.

Con 69 puntos y todavía invicto en esta liga italiana, la 'Juve' tiene 13 puntos más que el segundo, el Nápoles, que goleó 4-0 en su visita al Parma (13º), también este domingo.



Cuatro días después de la derrota 2-0 en Madrid ante el Atlético en la ida de octavos de la Liga de Campeones, que le deja contra las cuerdas en el gran torneo europeo, la 'Juve' pudo remontar el vuelo en Bolonia, aunque le costó mucho encontrar puerta frente a un rival muy defensivo y que está en puestos de descenso (18º).

Habituales en el banco

Dybala, que empezó como suplente, se topó con un rechace en el área, solo en las cercanías del punto de penal, lo que aprovechó para enviar un disparo que terminó convirtiéndose en el único gol del partido (minuto 67) en el estadio Renatto Dall'Ara. La jugada la había iniciado en banda el francés Blaise Matuidi.



Es el cuarto tanto del atacante argentino en esta Serie A y el segundo partido liguero consecutivo en el que consigue marcar, después de la diana que firmó en el anterior contra el Frosinone.



La victoria en Bolonia tiene valor anímico para un equipo que quedó muy tocado después del revés en Madrid y que espera con ánimo de revancha la vuelta del 12 de marzo contra el Atlético, para seguir vivo en la Champions, la competición que más obsesiona en un club que ya lleva siete ligas italianas seguidas como campeón pero que no reina en Europa desde 1996.

El técnico de la 'Juve' habló de la remontada ante el Atlético: “ Jugarán de manera más defensiva, tendremos que ser más rápidos y precisos con nuestros pases, algo que no hicimos hoy, pero estoy convencido de que podemos pasar ” .



Para el regreso a la Serie A Allegri había optado por dar una opción a varios habituales suplentes. Se quedaron en el banco de entrada los normalmente titulares Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini y Miralem Pjanic, además de Dybala.



Y la remodelación no dio sus frutos. El gigante turinés sufrió y fue dominado, especialmente en la primera parte, por un Bolonia que parece revigorizado con la llegada de Sinisa Mihajlovic al banquillo a finales de enero.



Cristiano Ronaldo, titular en la banda izquierda, no tuvo protagonismo en esta ocasión.

Festival del Nápoles

Pero cuando no juega bien, el líder siempre tira de realismo, teniendo la suerte de marcar en una de sus pocas incursiones en el área rival.



En la portería de la 'Juve' Mattia Perrin, titular, completó un gran partido, atajando todas las acometidas locales, para dar a su equipo su 22ª victoria en 25 partidos.



Más tarde el Nápoles, al que le hace falta un milagro para recortar la diferencia que tiene en la tabla, goleó en Parma gracias a un doblete del polaco Arkadiusz Milik (36 y 73) y a los tantos del también polaco Piotr Zielinski (19) y del franco-argelino Adam Ounas (82) .



El Inter (3º con 47 puntos) se dejó escapar dos puntos en el descuento, ya que cuando ganaba por 3-2 a la Fiorentina (9º) , el árbitro pitó un penal a instancias del VAR que transformó el francés Jordan Veretout en el empate definitivo (90+11) .



Antes, el uruguayo Matías vecino marcó el primera tanto del Inter (6) que significaba el 1-1 y el colombiano Luis Muriel puso el 2-3 provisional a falta de un cuarto de hora para el final.



En los otros partidos de este domingo destacó el triunfo de la Sampdoria (10ª) en casa contra el Cagliari (14º) por 1-0, lo que le permitió romper una racha de tres derrotas consecutivas.



El veterano Fabio Quagliarella, con un penal transformado en el minuto 66 de partido, permitió que los tres puntos se quedaran en Génova.