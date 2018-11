Juvenil de Vinces está a un triunfo de obtener el título de la Liga

LEA TAMBIÉN

Juvenil está muy cerca de coronarse, por primera ocasión en su historia, como campeón de la Liga Nacional de básquetbol. El equipo de Vinces lidera la serie final, contra Iccan de Macas, 3 por 1.

El lunes en la noche, alcanzó la tercera victoria consecutiva -segunda en casa-, 87 a 73.

Desde el minuto inicial, los fluminenses mostraron su decisión de lograr la victoria.



El primer período ganaron 24-12. En el segundo tramo, las acciones se equipararon y ambos bandos lograron 19 puntos; el marcador fue 43-31 par Vinces.



En el tercer período, Iccan solo pudo descontar dos puntos: 67-57, y en los 10 minutos finales, Juvenil ratificó su triunfo por 87-73



Paúl Lester Marigney estuvo imparable. El jugador estadounidense contribuyó con 41 puntos, casi la mitad de los que hizo su equipo. Anotó siete cestos triples de los nueve lanzamientos que realizó; logró 6 rebotes y 4 asistencias.



También destacaron Logan Spencer con 23 puntos y 8 rebotes; y Alexander Guerra con 3 puntos y 7 rebotes.



Por Iccan, el mayor encestador fue Daron Hernández, con 20 puntos, 13 rebotes y 1 bloqueo.

El venezolano Jesús Centeno contribuyó con 19 puntos, Reinaldo García con 16 y César Silva con 10.



El partido ya no lo jugó Juan Pablo Álvarez, quien sufrió una lesión en su mano derecha. El base de Iccan fue sometido a una intervención quirúrgica. “Me duele mucho no acompañar a mis compañeros en estos partidos finales”, señaló el jugador.



Otros jugadores del Iccan son Mairon Cuero, Francisco Bedoya, Juan Riera, Jaime Pauta y el seleccionado juvenil Michael Moncayo, quien jugó el Premundial Sub 18 con la Tricolor, este año.



En el plantel de Juvenil están los nacionales Jordy Valencia, Ronny Medina, Rodrigo Dicaro y Vicente Díaz.



El quinto partido de la serie se jugará mañana en Macas. Los amazónicos intentarán acortar diferencias, de lo contrario, Juvenil se proclamará campeón.



La serie final se juega al mejor de siete partidos, es decir, se requieren de cuatro triunfos para lograr el título.

En el recuento de resultados, la serie final comenzó en Macas, donde se disputaron dos cotejos. En el primero ganó Juvenil 68 a 67; en el segundo, Iccan se recuperó y ganó por 75 a 68.



El domingo pasado, se realizó el tercer cotejo, donde Juvenil no tuvo problemas para vencer por 74 a 63, en Vinces.

En la primera fase de la Liga Nacional, cada equipo ganó sus partidos en condición de local. Iccan triunfó por 70 a 62 y Juvenil por 87 a 65.



Iccan ganó el título de la Liga Nacional del 2017 y jugó la Liga Sudamericana, en octubre pasado. El campeón del torneo de este año, también representará al país en la Liga de clubes.