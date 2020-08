Juvenil de Liga de Quito se entrenará en el Sheffield United de Inglaterra

LEA TAMBIÉN

Juan Guayasamín, jugador de Liga de Quito, vivirá su primera experiencia internacional. El delantero albo viajará a Inglaterra para entrenarse unos días con el Sheffield United, club que regresó a la Premier League esta temporada.

Guayasamín no será parte del club. Viajará al Viejo Continente para entrenarse unos días y dependiendo de su rendimiento, los dirigentes del club decidirán si podrá o no quedarse.



“Jugué el campeonato internacional Tahuichi Aguilera y algunos goles con la selección ecuatoriana sub 15 y 17; desde allí me hicieron el seguimiento. Espero viajar y entrenar directamente en Inglaterra sin hacer cuarentena”, dijo en una entrevista en Radio La Red.



El delantero aseguró que es admirador del Robert Lewandowski y del portugués Cristiano Ronaldo.



“Mi posición es centrodelantero o de extremo. Mi jugador referente es Robert Lewandowski y soy fan de Cristiano Ronaldo por su capacidad goleadora. Mis expectativas es adaptarme y debo tener una mentalidad fuerte para quedarme en Inglaterra”, afirmó.



En Inglaterra será observado por los dirigentes. Se hospedará en las instalaciones del club.



"Quieren verme los directivos en Inglaterra cómo me adapto, entiendo que me hospedaré en el club, ellos corren con los gastos. Sheffield es uno de los equipos más antiguos y recientemente ascendió a la Premier", explicó.