El DT Jurgen Klinsmann considera que EE.UU. y México nunca progresarán dentro de la Concacaf

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exseleccionador de Estados Unidos, el alemán Jurgen Klinsmann, volvió a destacar el bajo nivel futbolístico que se da dentro del área de la Concacaf y que según él hace que las mejores selecciones de la región como México, Estados Unidos y Costa Rica nunca progresen.

Klinsmann, que defendió durante su gestión con el equipo de Estados Unidos que el joven talento local se marchase al fútbol extranjero de Europa y Latinoamerica a desarrollarse, en una entrevista de la cadena de televisión ESPN fue categórico al decir que el nuevo torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf es una "perdida de tiempo".



El entrenador alemán explicó que mientras los directivos de las selecciones de EE.UU., México y Costa Rica no asuman que dentro de la Concacaf no van a poder crecer y necesitan competir constantemente fuera de la región, su nivel futbolístico estará estancado.



El grave problema que siempre denunció Klinsmann mientras estuvo al frente de la selección de las Barras y las Estrellas es que no enfrentaba de manera frecuente a rivales de calidad fuera de la región, lo que generaba que no hubiese un crecimiento en el programa a desarrollar.

Todo lo que no sea enfrentarse cada año a equipos importantes de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, entre otros, y de Europa como España, Alemania, Holanda, Francia, Italia e Inglaterra, de acuerdo a Klinsmann, elimina "toda posibilidad de crecimiento" tanto de grupo como individualmente.



El nacimiento de la Liga de Naciones de la Concacaf ha limitado el número de partidos amistosos que pueden disputarse fuera de la región.



Las dos fechas FIFA disponibles en 2019 serán ocupadas por encuentros de la Liga de Naciones, con Estados Unidos en el mismo grupo de Cuba y Canadá, dos equipos que no ofrecen ningún nivel futbolístico, especialmente el combinado nacional antillano.



Con las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf pautadas para junio próximo, solo queda la fecha FIFA de marzo de 2020 para programar encuentros contra selecciones de otras regiones del mundo.

Ante este panorama, el exseleccionador de Estados Unidos dijo que México "nunca" disputará ese quinto partido que siempre le espera en un Mundial.

"No se va a clasificar a ese quinto partido en el Mundial si juegas contra las selecciones a las cuales te enfrentas hoy en día en la Liga de Naciones Concacaf, no lo harás", subrayó Klinsmann durante la entrevista de ESPN, cadena que ha firmado un acuerdo para transmitir el fútbol de la Bundesliga en Estados Unidos.



Klinsmann reiteró que los resultados hablan por si solos de la pobre realidad futbolística que se vive en el área de la Concacaf y se refirió a la reciente derrota que sufrió México por goleada de 0-4 ante Argentina.



México, Estados Unidos y Costa Rica ya cuestionaron el nacimiento del nuevo torneo de la Liga de Naciones, dado que limita oportunidades de disputar partidos contra selecciones de otras confederaciones.



Pero la existencia de la Liga de Naciones de la UEFA y las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar 2022 dejaron sin demasiadas oportunidades para competir con las selecciones de esas regiones, y la Concacaf consideró que el torneo podía ayudar a desarrollar el nivel de selecciones en la región.

A pesar del espacio limitado existente para programar amistosos de alto perfil, Estados Unidos ha disputado encuentros contra 9 de las 10 naciones que conforman la Conmebol, al igual que contra Inglaterra, Francia e Italia desde inicios del 2018.



Klinsmann también habló de otro de los graves problemas que afectan al fútbol en Estados Unidos y es que la Federación confiere prioridad a los resultados financieros sobre los deportivos a la hora de buscar oponentes en el concierto internacional.



El técnico alemán reiteró que con esa mentalidad es muy difícil que el fútbol en Estados Unidos pueda progresar y de ahí que los mejores jugadores locales no quieran estar en la Liga Profesional (MLS) y se vayan a Europa como es el caso de Christian Pulisic, a quien él descubrió y motivó para que se fuese a la Bundesliga, para ahora hacer parte del Chelsea de la Liga Premier.



Klinsmann también insistió en su creencia de que la MLS es beneficiosa para los futbolistas estadounidenses, solo que hay aspectos por mejorar, incluida la mentalidad de los jóvenes talentos que deben entender que mantener la consistencia es clave para su desarrollo.