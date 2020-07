Junior Sornoza dice que la plantilla de Liga está en conversaciones con la dirigencia para la reducción de sueldos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito no hay aún acuerdos respecto a la reducción de los sueldos de los futbolistas por la crisis. Así lo dijo el mediocampista ofensivo Junior Sornoza en una conferencia de prensa este miércoles 29 de julio.

“Estamos en conversaciones, esas conversaciones, como es obvio, son particulares. Cada jugador está negociando su situación de forma individual. Entendemos que es un tema complicado, complicado para todos, pero esperamos que se pueda resolver”, declaró el futbolista Sornoza que llegó este año al cuadro azucena.



Sornoza aclaró que no está buscando opciones para salir del equipo y que se siente cómodo con los retos de lo que queda de esta atípica temporada: el torneo local y la reanudación de la Copa Libertadores, en agosto.



Ante la posibilidad de no jugar como local en Quito, el ‘Zorro’ dijo que los futbolistas tendrán que adaptarse. “Puede que vayamos a canchas que no sean tan buenas como la de nuestro estadio, pero cuando empezamos en el fútbol jugábamos en canchas de tierra”. También dijo que se extrañará a los aficionados en las canchas y que la ausencia de éstos dejarán en evidencia los diálogos que tienen los futbolistas en los partidos.



“Por eso ya nos estamos cuidando y buscando la manera de hablar menos en los partidos para que no se oiga las estrategias que hacemos”.

Liga tiene confirmados dos amistosos antes de la reanudación del torneo local, el 15 de agosto. Este sábado 1 de agosto se enfrentará con Aucas en el estadio Rodrigo Paz y el 5 se medirá a Independiente Del Valle, en el mismo escenario.