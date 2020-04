Junior Sambia, en coma inducido por covid-19, inicia protocolo para despertar

LEA TAMBIÉN

El mediocentro del Montpellier Junior Sambia, en coma inducido desde el jueves por coronavirus, ha iniciado ya el protocolo para despertarse, informó este sábado su agente, Fréderic Guerra, que está a la espera de los resultados pero considera que ese paso es "una buena noticia".

Todo empezó el martes, cuando Sambia, de 23 años, fue ingresado en el hospital por una gastroenteritis severa. Se le hizo una primera prueba de COVID-19 por precaución y dio negativo, pero su estado degeneró rápidamente y acabó siendo intubado y se le indujo el estado de coma el jueves.



"Había respetado el confinamiento. Salía solo para hacer la compra o correr al lado de su casa, donde hay poca gente", apuntó Guerra en el diario deportivo "LÉquipe", según el cual el segundo test confirmó que estaba contagiado.



El agente destacó que Guerra se encuentra estable y confió en que evolucione favorablemente: "Que le intenten despertar es una buena noticia. Hay que pensar en positivo. Es un chico que no siempre ha tenido suerte. Sin embargo, siempre ha peleado".



Según el sindicato de jugadores franceses UNFP, esto demuestra que "todo el mundo puede verse afectado, incluso los atletas de alto nivel", y todavía no hay garantías claras para una vuelta a los entrenamientos a partir del 11 de mayo, fecha del final del confinamiento.



"A menos que se alineen los planetas. Los jugadores no están en contra de reanudarlos, la UNFP tampoco. Es su trabajo, es lo que quieren, jugar al fútbol. Cuando el protocolo sanitario esté claro y validado por los médicos estaremos en condiciones de juzgar y decidir nuestra postura", señala en "LÉquipe".