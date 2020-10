En España afirman que el guineano Lass Bangoura jugará en Emelec

LEA TAMBIÉN

Desde España se anuncia que el extremo guineano Lass Bangoura formará parte de las filas de Emelec. El futbolista africano llegaría al club para el cierre de la temporada y para la Copa Sudamericana. Lo haría en condición de préstamo, ya que acabó de renovar su contrato con el Rayo Vallecano hasta el 2023.

La dirigencia de Emelec todavía no ha confirmado la contratación. Sin embargo en el país ibérico esta noticia va tomando forma. El medio verificado Unión Rayo, especializada en información del cuadro de Vallecas, asegura que Lass ya fue fichado por los eléctricos y que se irá cedido. Esto, con el fin de que gane competitividad en Sudamérica.



Bangoura también habría tomado la decisión de salir del club, después de que no tuviera minutos en lo que va de la temporada 2020-2021. En el torneo de segunda división de España apenas ha estado tres veces en la banca de suplentes y no ha ingresado al campo.

Este guineano tiene experiencia en el fútbol de España. Ha defendido al Rayo Vallecano, Granada, Almería y al Lugo. En Francia vistió los colores del Reims y en Canadá del Vancouver.



Desde que migró al fútbol de la MLS, los hinchas españoles le perdieron el rastro. Volvió al Viejo Continente, donde tuvo pocas oportunidades. A pesar de ello se le renovó el contrato hasta el 2023.

Este no es el primer jugador del continente africano que militará en esta temporada 2020. A inicios del año, Delfín fichó a Niko Kata, quien tuvo pocas oportunidades y se fue a mediados de la primera etapa.