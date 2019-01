28 jugadores de la Segunda y Serie B jugarán en la Serie A de Ecuador

LEA TAMBIÉN

Darwin Rodríguez estuvo tres días a prueba antes de unirse a El Nacional. A esos ensayos, realizados entre el 4 y el 6 de enero del 2019 en el Complejo de Tumbaco, acudieron 300 jugadores, varios de ellos juveniles con la ilusión de jugar en la Primera categoría. Fue en este momento que el ‘manaba’ vio su oportunidad de integrar por fin un plantel de la Serie A. El año pasado jugó en el Cumbayá de la Segunda categoría de Pichincha.

Se formó en las juveniles de Emelec. También fue parte de los equipos de Reserva del Imbabura y del Olmedo, pero nunca llegó a debutar con esos planteles en la A.



Al entrenador Marcelo Zuleta y a sus colaboradores les agradó el juego del delantero y lo reclutaron para la temporada 2019. El club, con un déficit cercano a los USD 4 millones, asumió la política de invertir solo lo que pueda costear.



El equipo se desprendió de 16 jugadores que integraron la plantilla del 2018 y hurgó en sus divisiones formativas y en jugadores que han pasado por torneos de poco renombre.



A sus 25 años, Rodríguez aprovechó el momento de los puros criollos y ahora es parte de la plantilla principal.



“Siempre he estado ahí cerca de la Serie A, pero no se me había dado la oportunidad. Ahora, si el profe Zuleta me lo permite, quiero jugar y demostrar de lo que estoy hecho”, expresó el atacante en la Casa de la Selección, puesto el buzo de los puros criollos, campeón 13 veces del fútbol ecuatoriano.

En las prácticas se entrenó con Eddy Corozo, quien estuvo en Duros del Balón. También con Andrés ‘La Belleza’ Mendoza, Luis Arce, Miguel Segura, Pablo Cifuente y Nicolás Russo. Todos ellos pasaron por la Serie B del 2018.

El Nacional es el plantel que más jugadores fichó de la B y de la Segunda división.



Detrás está el América de Quito, que incorporó a seis. Técnico Universitario, Mu­shuc Runa, Olmedo, Fuerza Amarilla, Guayaquil City e Independiente del Valle también ficharon a futbolistas en esas divisiones para reforzar sus plantillas.



¿Con estas incorporaciones, estos clubes podrán ganar a planteles con fichajes de renombre? El argentino Zuleta explicó que él aprobó todos los fichajes. “Hemos visto entre 60 y 70 opciones y hemos contratado de acuerdo con las necesidades y condiciones del club”.



Para Rodríguez, El Nacional también es una opción de mejorar en parte su salario. En estos días tenía previsto arreglar las condiciones de su contrato.

El zaguero Santiago Mallitasig, de igual forma, buscó mejorar sus ingresos económicos. Por eso, este año le pidió al entrenador Francisco Correa, del cuadro ‘cebollita’, que le diera una oportunidad.

El entrenador aprobó su incorporación y lo reclutó. El cuadro quiteño ascendió a la A, tras ser vicecampeón de la B en la temporada pasada.

Mallitasig, de 28 años, estuvo el 2018 en Liga de Portoviejo. Dice que ahí lo trataron bien, pero también quería volver a Quito para estar cerca de su esposa, Carolina Dávila, y de sus hijos Thiago (de 9 años) y Theo (3).



Roberto Perrazo, un directivo y amigo suyo, le ayudó a contactarse con el DT Correa, quien armó un plantel con varios jóvenes.



Correa también aprobó la incorporación de Armando Monteverde, Bagner Delgado, Francisco de la Cruz, Joffre Escobar y Samuel Delgado. Los cinco estuvieron en la Serie B durante el año pasado.



“Aquí hay mucha gente joven y el ambiente es bastante tranquilo”, cuenta Mallitasig, quien acordó su vinculación para todo el 2019 y dice que recibirá un mejor salario, pero sin precisar la cifra. Los sueldos en estos clubes van desde los USD 3 000.



El quiteño ya se acopló a sus compañeros y todos los días se traslada en su auto a Guay­llabamba, donde se entrena el plantel ‘cebollita’. Él da un aventón a los hermanos Alexander y Kevin Ushiña, quienes ya se convirtieron en sus amigos.

