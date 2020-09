Los jugadores de El Nacional decidieron no entrenarse como protesta ante la falta de pagos de los salarios

LEA TAMBIÉN

La crisis económica volvió a jugarles en contra a los jugadores de El Nacional. Este lunes 8 y martes 9 de septiembre del 2020 la plantilla decidió no entrenarse más hasta que la directiva resuelva el pago de los salarios atrasados. En el club hay malestar, porque hay futbolistas y trabajadores que no han recibido pagos desde hace cinco meses y hasta un año.

La decisión de paralizar las actividades fue unánime. Lo jugadores acudieron al complejo El Sauce, en Tumbaco, según el horario establecidos en la planificación. Incluso algunos se vistieron con la ropa de entrenamiento, pero no trabajaron.



Este martes, la historia se repitió. Esperaban que la directiva de la cara para charlar de las deudas y resolver la situación, pero no hubo respuesta. Según uno de los jugadores, que prefirió que su nombre no sea revelado, le confesó a EL COMERCIO que la situación es complicada.



"No nos hemos entrenado desde el lunes y no lo vamos a hacer hasta que nos paguen al menos una parte de la deuda", dijo vía telefónica.



Otro integrante de la plantilla también reveló que los directivos ofrecieron premios si conseguían un triunfo ante Emelec. La oferta fue realizada en el camerino durante el entretiempo y los criollos consiguieron el resultado.



Pero el pago no se hizo efectivo. La oferta la habría hecho la presidenta Lucía Vallecilla.



La situación no es buena. Incluso es la tercera vez que el equipo se paraliza en esta temporada. La primera vez fue en junio, a pocos días de retornar a las prácticas y cuando el DT a cargo era Eduardo Lara.



"Contamos con el respaldo del 'profe' Jorge Montesino. Sabe lo que estamos viviendo y nos comprende. Lo mismo pasó con el cuerpo del DT Lara, pero su cabeza voló", dijo uno de los futbolistas.



Este diario intentó contactarse con la presidencia del club para conocer su versión, pero no hubo respuesta.



El Nacional tiene pactado el partido ante Técnico Universitario, por la fecha 12 de la LigaPro.