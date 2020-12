Los jugadores de El Nacional confrontan a la presidenta Lucía Vallecilla y admiten que han firmado roles sin cobrar sueldos

Los futbolistas de El Nacional y la presidenta del club, Lucía Vallecilla, se confrontaron la mañana de este miércoles 16 de diciembre del 2020 en las instalaciones del complejo El Sauce, en Tumbaco. En un video difundido por el periodista Theo Posso, de Ecuavisa, se puede ver a Pedro Quiñónez reclamando seis meses de sueldo. Vallecilla respondió que no es así.

Fueron momentos de tensión. Quiñónez, uno de los referentes del club, dijo en su intervención ante la cámara: "los roles nosotros firmamos por ayudar al club para no perder los puntos. Tiene que decir lo que es presidenta. No es mentira. ¿Osea que solo yo miento? No solamente es Pedro. Tenemos la hoja de acuerdos. El club nos debe a nosotros. Usted dice cuatro meses y son seis meses presidenta", dijo molesto el jugador.



Enseguida, Vallecilla respondió: "no son seis meses porque ustedes saben que se les ha pagado las quincenas. No han firmado nada por ayudar al club. Lo que se hizo es darles los detalles de los roles desde el mes de enero", dijo la dirigenta. "Hay 30 jugadores que están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo presidenta", respondió Quiñónez.

Vallecilla intentó que el reclamo finalizará ahí, pero los jugadores continuaron con el reclamo. Se puede ver a Quiñónez discutiendo con el encargado de la custodia de la puerta. Vallecilla incluso cuestionó a Quiñónez diciendo: "¿Cuál es tú show?"



Los jugadoes salieron del complejo. Allí habló Luis Congo y dijo que Vallecilla ofreció un pago para la semana pasada antes del partido contra Emelec. "Venimos de allá (de Guayaquil) y no hubo nada en las cuentas. Personalmente le dije: ' presidenta ¿hizo la transferencia? Si mi hijito, como ella suele decir. Está hecha. Hasta ahora no nos llega a nadie", contó el delantero.



El Nacional ocupa el último puesto de la tabla acumulada con 23 puntos, a dos fechas para que finalice el Campeonato Ecuatoriano. Para evitar el descenso, el club está obligado a vencer a Macará y Orense, además de esperar una derrota de los machaleños frente a Independiente del Valle.



Un empate o una derrota condenará a los militares a la Serie B por primera vez desde 1979. El club también descendió en 2018, pero fue readmitido al siguiente año por la LigaPro.