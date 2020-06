Jugadores de El Nacional se adaptan a la nueva normalidad en El Sauce

LEA TAMBIÉN

En El Nacional, la evolución de los jugadores en el aspecto físico ha sido positiva. El preparador físico Harold Rodríguez ha armado un plan para la reanudación de las actividades que han sido progresivas. Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico será volver a los indicadores con los que estaban trabajando a inicios de temporada. Los criollos volvieron con sobrepeso y eso disgustó en el club.

"Los muchachos están trabajando bien y de a poco se están adaptando las cargas físicas que estamos implementando (...) A algunos jugadores les hice un jalón de orejas porque llegaron con un índice alto de porcentaje de grasa", aseguró Rodríguez.



El preparador físico colombiano también fue claro al afirmar que en el tiempo estipulado por la LigaPro, para volver a la competencia, será suficiente.



"Yo creo que 6 semanas son justas para preparar a los jugadores y puedan reiniciar la competición", dijo .



El objetivo, ahora, es que el plantel tenga más intensidad en cancha, que sea más agresivo ante los rivales. Para ello trabajarán los próximos días con balón.



"Este equipo sea más agresivo de años anteriores. Estamos trabajando para que sea un equipo más intenso en la cancha", dijo Rodíguez.



Sobre el DT Eduardo Lara, afirmó que en los próximos días volverá a Ecuador. El estratega colombiano viajó a su país de forma urgente para solucionar temas familiares. Desde allá se conectó con sus pupilos a través de plataformas digitales.



"El profe Lara apenas tenga la oportunidad de regresar lo va a hacer. Ya está haciendo todos los tramites para venir a Ecuador", afirmó.



Los jugadores se sienten tranquilos con la planificación del cuerpo técnico. Por ahora están conformes con la progresión de las cargas.



"Contento de retornar a las canchas tomando todas las medidas necesarias. Nos facilita que los dirigentes hayan puesto todo su esfuerzo para tenernos sanos a nosotros y a nuestras familias", dijo Kevin Peralta, jugador criollo.



Henry Quiñónez coincide con su compañero. Para el defensor, compartir con sus compañeros es positivo. La camaradería está intacta, pese al distanciamiento social que rige en los entrenamientos y en los complejos deportivos.



En caso de que las autoridades nacionales estipulen que Quito y otras zonas del país vuelven al semáforo rojo, la opción del torneo sería regional.



"La planificación cambia (sino no se jugaría en Julio),seguiríamos igual el equipo estaría acondicionado físicamente,solo se podría manejar la parte técnico-táctica y meterle más trabajo,en la parte física llevarlo de a poco para no perder estado físico" afirmó el preparador físico criollo.



Por hora el equipo no ha notificado salida de futbolistas, como se especuló hace algunos meses. El cuerpo técnico trabaja con sus 30 jugadores, en grupos, respetando el distanciamiento social.



"El Nacional ya tiene su grupo completo de 30 jugadores. Al momento no sabemos ni de salidas, ni de llegada de jugadores", dijo Rodríguez.