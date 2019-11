¿Que jugadores se irán y quiénes seguirán en el Barcelona 2020?

LEA TAMBIÉN

Barcelona atravesará por un periodo de transición, debido al cambio de presidente, cargo que al momento desempeña José Francisco Cevallos y que tras el final del campeonato ejercerá Carlos Alfaro Moreno.

Ese proceso coincide con el final del año y la terminación de los contratos de jugadores, que actuaron en el club durante la temporada. Ambas directivas ya han realizado gestiones para retener a algunas figuras.



Así mismo, hay otros jugadores que esperan renovar su vínculo y otros que no continuarán. Aquí hay algunos casos de la plantilla torera:



Los que se irían:

Damián Frascarelli: Su contrato finaliza en diciembre de 2019 y regresaría a Guayaquil City, dueño de su pase. Se pudo conocer que el portero no forma parte del plan deportivo de Alfaro Moreno.



Sebastián Pérez: Los derechos del mediocampista colombiano pertenecen a Boca Juniors, de Argentina. Pérez manifestó, en días pasados, su deseo de mostrarse en otro club; también expresó su molestia por los restrasos en el pago de su sueldo.



Osbaldo Lastra: Su contrato finaliza en diciembre y desde el pasado 25 de noviembre se entrena con las reservas, luego de una polémica que surgió por un supuesto audio filtrado, donde expresa su descontento con la directiva y el club.



Los que se quedan:



Máximo Banguera: Renovó su contrato con el club por dos temporadas más. La firma de concretó en octubre pasado, por decisión de Cevallos.



Damián Díaz: Al igual que Banguera, el mediocampista llegó a un acuerdo con Cevallos, para quedarse en el equipo. Su vínculo se extiende hasta el 2021, según se informó en octubre pasado.



Darío Aimar: Tiene posibilidades de recalar en el fútbol del extranjero, pero entre tanto renovó su contrato hasta el 2022. Fue Cevallos quién gestionó la continuidad del defensa central.



Mario Pineida: Se quedará en Barcelona por tres años más, luego de que a directiva de Alfaro gestionará su continuidad con su representante, José Chamorro.



Fidel Martínez: Está lesionado y no actuó en los últimos dos partidos del equipo, sin embargo seguirá en el club por tres años más. Alfaro gestionó la renovación de su contrato, pese a las propuestas que tenía del fútbol del exterior.