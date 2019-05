Jugadoras de la Selección de Ecuador a la FEF tras denuncia de acoso: ‘Estamos juntas, no estamos solas’

LEA TAMBIÉN

Once jugadoras mundialistas de la selección mayor femenina de Ecuador exigen en una carta dirigida a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se tome con seriedad la denuncia de acoso sexual presentada por una futbolista de la Tri Sub 20.

A través de una carta, dirigida al presidente de la Ecuafútbol Francisco Egas y fechada el 26 de abril del 2019, las 11 seleccionadas expresan su preocupación por la denuncia que la jugadora María G. llevó a la Fiscalía de Pichincha, que involucra al exentrenador de la selección Sub 20 Luis P., a su asistente Tomás L. y al médico Héctor B., quienes -tras la revelación del caso- fueron separados de sus cargos por la la FEF.

“Exigimos que esta denuncia presentada por María..., jugadora de la categoría Sub 20, sea tomada con la seriedad y preocupación que amerita y que la investigación se realice de forma exhaustiva y sin parcialismo”, reza en la carta.



La misiva tiene las firmas de Ámbar Torres, Ligia Moreira, Mayra Olvera, Alexandra Salvador, Andrea Vera, Kerlly Real, Giannina Lattanzio, Irene Tobar, Andrea Pesantes, Manoly Baquerizo y Angie Ponce, quienes representaron a Ecuador en el Mundial de Canadá 2015.



“Las jugadoras profesionales merecemos ser respetadas y valoradas por nuestras capacidades y talentos, sin que el ser mujer sea motivo de maltrato, abuso o denigración alguna”.



“Estamos juntas, no estamos solas. Como jugadoras y mujeres nos tenemos unas a otras y estaremos vigilantes de que actos atroces que perpetúen el machismo y misoginia no entorpezcan el desarrollo del fútbol femenino”, dice en el documento, hecho público el 1 de mayo del 2019 en las redes sociales.





“Queremos sentir el respaldo de la institución a la que pertenecemos y saber que alzar la voz y denunciar no será motivo de señalamiento, exclusión o abandono”, mencionan las deportistas en el comunicado.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol respondió con un escrito en el que aseguró que “respalda ampliamente a sus jugadoras de las distintas categorías e informó que “está en proceso de desarrollo un protocolo para prevenir que hechos como los acontecidos no vuelvan a ocurrir”.



“La FEF estará vigilante de los procedimientos y dispuesta a aportar con todo lo que le fuere solicitado por las autoridades competentes”, señaló la Ecuafútbol en su comunicado de cinco puntos, hecho público en Twitter este jueves 2 de mayo del 2019.



“Seremos muy severos y exigentes al escoger las personas indicadas para que se hagan cargo de las selecciones particularmente femeninas y divisiones formativas”, sostuvo la Federación.