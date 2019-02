Jugadoras colombianas sub 17 denuncian acoso sexual y laboral de excuerpo técnico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos jugadoras colombianas de la selección femenina sub 17 denunciaron por acoso sexual y laboral al exdirector técnico y un preparador físico del equipo, según informó la fiscalía a la AFP este jueves.

“La denuncia es contra (el técnico) Didier Luna y Sigifredo Alonso”, dijo una fuente del organismo que pidió reserva.



El contrato de Luna expiró en diciembre, mientras que Alonso ya había salido de la selección antes de que estallara el escándalo.



Según el grupo de medios La Liga contra el Silencio, las presuntas agresiones tuvieron lugar entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.



Por esa época las jóvenes se preparaban para el Mundial Sub-17 que se disputó en Uruguay en diciembre, y en el que el once cafetero quedó eliminado en primera ronda.

Una de las presuntas víctimas es menor y tanto su identidad como la de otra jugadora se mantienen en reserva.



La agresión habría iniciado con piropos de uno de los responsables. “Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol” , señaló la atleta que ahora es mayor de edad al grupo de medios.



De acuerdo con su relato, el acosador tomó represalias ante su negativa, lo que a la postre terminó marginándola del plantel.



“Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”, añadió.



Además, la jugadora asegura que desconocidos trataron de intimidarla telefónicamente cuando denunció los hechos.



“Cuando se supo de las acusaciones, una persona desconocida me llamó a decirme que tuviera cuidado porque iban a enviar a la gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar, y que en tres días se sabría si había sido yo”, agregó.



El segundo caso ocurrió en enero de 2018 e involucra a una menor de edad que también denunció acoso sexual.



Ante la gravedad de los hechos, el preparador físico del equipo, Sigifredo Alonso, fue sacado del equipo, según la Liga contra el Silencio.



Por su parte, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González, dejó en suspenso un nuevo contrato con el técnico Luna.



“Se le iba a hacer un contrato, pero no conocíamos todavía que contra él habían denuncias, no solamente de acoso laboral, sino de acoso sexual”, sostuvo este jueves en rueda de prensa.