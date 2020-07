El jugador del Real Madrid Mariano da positivo a la prueba del coronavirus

LEA TAMBIÉN

El delantero del Real Madrid Mariano Díaz ha dado positivo por coronavirus, informó este martes el club merengue, que se enfrenta en algo más de una semana al Manchester City en la Liga de Campeones.

"Tras los test de covid-19 realizados ayer (lunes) de manera individualizada a nuestra primera plantilla de fútbol por los Servicios Médicos del Real Madrid, nuestro jugador Mariano ha dado resultado positivo”, precisó el club merengue en un breve parte médico.



“El jugador se encuentra en perfecto estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio”, concluye el comunicado. Poco antes de anunciar este positivo, una fuente del club blanco había afirmado a AFP que hay “un jugador que debe repetir la prueba el jueves porque los resultados (de las pruebas) no fueron rotundos”.



“El jueves con esa prueba tendremos la confirmación” , añadió sin precisar la identidad del jugador afectado. Mariano no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros, que volvieron al trabajo tras unos días de descanso después de ganar la liga española, con vistas al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City el 7 de agosto.



Los merengues tendrán que remontar en la ciudad inglesa el 2-1 en contra cosechado en la ida en el Santiago Bernabéu. El Reino Unido acaba de imponer una cuarentena de quince días para los viajeros que lleguen de España, debido a los rebrotes de COVID-19 en el país ibérico, aunque el Real Madrid no estará sujeto a ella debido a una exención para determinados eventos deportivos como la Champions.