Jueza catalana liberó a Josep María Bartomeu, pese a no declarar

La juez de Barcelona que investiga el caso 'BarcaGate' ha dejado este 2 de marzo de 2021 en libertad provisional al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrer, que se han acogido a su derecho a no declarar, tal como hicieron ayer en dependencias policiales.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretado libertad con cargos para ambos directivos, investigados por un delito de administración desleal y otro de corrupción en negocios.



La magistrada ha acordado además levantar el secreto de sumario del caso, que había prorrogado hasta seis veces y en el que el FC Barcelona no figura como imputado, sino como perjudicado, han confirmado a Efe fuentes jurídicas.



Bartomeu y Masferrer, para quien la Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares, han sido trasladados esta mañana a la Ciutat de la Justícia, donde han pasado a disposición judicial, después de que ayer los Mossos dEsquadra los arrestaran junto al director general del club, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti, y registraran las oficinas del Barca en el Camp Nou.



Los cuatro se acogieron entonces a su derecho a no declarar ante los agentes policiales, pero mientras que Grau y Gómez-Ponti quedaron en libertad, Bartomeu y Masferrer han pasado la noche en los calabozos de la comisaría de Les Corts.



La causa, que se abrió en mayo de 2020, trata de esclarecer si diferentes empresas contratadas por el FC Barcelona habrían llevado supuestamente a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Bartomeu.



La investigación parte de una denuncia del grupo de opinión azulgrana Dignitat Blaugrana y hasta este 2 de marzo se encontraba bajo la sexta prórroga del secreto de sumario, que vencía el próximo 10 de marzo.



El levantamiento del secreto de las actuaciones coincide además con el debate de los candidatos a la presidencia del club azulgrana Víctor Font, Toni Freixa y Joan Laporta, previo a las elecciones a la presidencia del club previstas para el próximo 7 de marzo.