Byron Piedra no llegó a Lima para los Juegos Panamericanos

La noche del lunes se confirmaron las participaciones de los atletas ecuatorianos en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se confirmó que Byron Piedra, quien debía correr los 5 000 metros y los 10 000 metros no llegó a Perú.

Según explicación de Roberto Ibáñez, de la Secretaría del Deporte, el médico Marco Chango, dijo que el deportista sufría problemas estomacales hace dos semanas, pero luego no acudió a los controles médicos.



“Chango certificó que Byron no tenía ningún impedimento para no venir a Lima”, dijo Ibáñez a EL COMERCIO en Lima este martes 6 de agosto. El azuayo debía correr hoy los 5 000 metros y el jueves los 10 000.



El deportista sería sancionado por esta ausencia, según comentó el dirigente.



Hace dos años, la golfista Daniela Darquea fue excluida del plan del Alto Rendimiento porque no acudió a los Juegos Bolivarianos, pues decidió competir en el US Open.



Esa vez, Byron Piedra que recibe tres salarios básicos por el PAR, no ha justificado su inasistencia.