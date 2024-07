La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizará este viernes 26 de julio, que ya contó con momentos icónicos. Uno de ellos fue la aparición de Snoop Dogg con la antorcha olímpica.

El rapero estadounidense fue una de las últimas personas en cargar la antorcha olímpica, en el último día de relevo, antes de que aparezca en la ceremonia de apertura, que se realizará en el río Sena con todas las delegaciones participantes.

Snoop Dogg cargó la antorcha olímpica con emoción y una sonrisa en el rostro. En varias imágenes que circulan en las redes sociales se muestra el ícono del hip-hop disfrutando de dicho momento.

Inclusive hay un video donde Calvin Cordozar Broadus Jr., su verdadero nombre, sale bailando y disfrutando con la gente que se acercó a verlo antes de que traspase la antorcha a la siguiente persona.

“El crossover que no sabíamos que necesitábamos“, publicó la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 en sus redes sociales.

The crossover we didn’t know we needed 🤩

–

C'est donc ça le multiverse 🤩

Suivez l’étape du jour en direct sur @FranceTV : https://t.co/TWcSUAw0vu#Paris2024 @Olympics @SnoopDogg @NBCOlympics @TeamUSA

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/E3Bf5pIuCi