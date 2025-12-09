La delegación de Ecuador terminó en el quinto puesto de los Juegos Bolivarianos con un total de 133 preseas. Cuatro de sus medallistas: Esteban Enderica, David Farinango, Anahí Suárez y Jordy Jiménez regresaron al país y apuntan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Más noticias:

Los cuatro de los medallistas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos

Los cuatro citados deportistas se hicieron presentes en un evento privado en Quito. Dentro de los citados en los Juegos Bolivarianos, el más laureado de fue Esteban Enderica. El nadador se hizo presente tanto en piscina como en Aguas Abiertas. Dentro de los 1 500 metros de estilo libre en la primera categoría consiguió el oro, al igual que en los 10 kilómetros de la segunda. A su vez, obtuvo plata en los 400 metros combinados de natación y en los 5 kilómetros de Aguas Abiertas.

La segunda de los presentes que más medallas se llevó en los Bolivarianos fue Anahí Suárez. La velocista ganó el oro en relevos mixtos, la plata en 200 metros planos y el bronce en 100.

David Faringo cosechó dos preseas, una de plata en los 10 kilómetros de aguas abiertas y una de oro en los 5 kilómetros. Jordy Caicedo, a su vez, ganó el oro en la media maratón de marcha.

Esteban Enderica y David Farinango rivalizan y brillan aguas abiertas

Esteban Enderica tras ganar la medalla de plata en natación. Cortesía: COI

Dentro de los Juegos Bolivarianos, Esteban Enderica y David Farinango fueron compañeros y rivales. Ambos, batallan por llegar a los Juegos Olímpicos en aguas abiertas. Si bien pueden abrirse dos cupos si uno logro destacarse en el Mundial, solo uno es garantía por medio del preolímpico de aguas abiertas.

Con respecto a su participación en el último evento y a los futuros Juegos Olímpicos, Enderica conversó con EL COMERCIO. Este también estuvo presente en natación -por primera vez en ambas disciplina- y sostuvo que no cualquiera puede lograrlo. En torno a su presencia en Los Ángeles 2028 manifestó que día a día lo analiza y prioriza sus torneos más inmediatos.

Enderica, además, se refirió a Farinango, a su relación con él y al rol de cada uno. “Siempre ha habido esa pequeña rivalidad. Nos llevamos muy bien, pero cada uno quiere ganar. Así sea que el o yo gane, vamos a estar contentos y nos vamos a felicitar“, manifestó.

Farinango también mantuvo un diálogo con este medio y sostuvo que se siente en una de las cumbres de su carrera y aún puede desarrollarse. Asimismo señaló que el tener a Enderica como contendiente lo motiva para seguir adelante y ser el mejor, además de encaminar el recambio en su deporte.

Enderica, de 35 años, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. A su vez, Farinango en Tokio 2020+1 y en París 2024.

Anahí Suárez se prepara para una medalla en los Juegos Olímpicos

Anahí Suárez tras ganar una de sus medallas en la Juegos Bolivarianos. Foto: Cortesía COI.

La velocista Anahí Suárez también charló con EL COMERCIO y se refirió a su experiencia en Juegos Bolivarianos. La ibarreña manifestó que su principal motivación era divertirse y mostró su orgullo por haberle dado tres medallas al país.

Con respecto a su futuro, la atleta manifestó que planea descansar tras una 2025 cargado y, a partir de enero, retomar sus entrenamientos. El objetivo para Los Ángeles 2028 es hacerse con una medalla tras ya haber participado en Tokio 2020+1 y París 2024.

“Me siento más preparada (…) sueño con una medalla en Los Ángeles, en darle una alegría al país y sé que puedo lograrlo porque los sueños que tengo son grandes y cuento con la ayuda de Dios para hacerlo“, manifestó.

Jordy Jiménez se asesora con el campeón olímpico

Jordy Jiménez con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Cortesía: COI

El marchista Jordy Jiménez contó que de cara a los Juegos Olímpicos confía en llegar al podio o ganar el oro. Para ello realizará campamentos de entrenamiento y buscará tener como etapas previas a los Juegos Panamericanos y a las competencias ‘World Tour’.

Con expectativas para el futuro, Jiménez señaló que ha conversado con compatriotas marchistas como David Hurtado y el vigente campeón olímpico Daniel Pintado. Con respecto a este último, Jiménez también relató una anécdota antes de su última medalla.

“Daniel me dijo: ‘tú eres el favorito, tú debes ganar Bolivarianos. Espero que traigas la medalla’. Tenemos una muy bonita amistad y nuestra mentalidad es ir al Mundial de 2026 y poder conseguir el título por equipos. Siempre compartimos nuestra planificación y cómo nos encontramos”, sostuvo.

Información adicional: Los J.J.O.O.