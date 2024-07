María Sol Naranjo, de 16 años, disputará sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024. La joven deportista, que practica el deporte de pentatlón moderno, será el miembro más joven del Team Ecuador en los Juegos.

La quiteña consiguió su clasificación durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, de manera inesperada, según sus palabras, ya que fue entre los intervalos de las pruebas que estaba realizando.

María Sol Naranjo y su trayectoria deportiva

María Sol Naranjo inició en el pentatlón moderno a los 10 años, junto con su hermano mellizo Bayardo Naranjo, por iniciativa de su propio padre, para que hagan actividad física.

A la par practicaba ajedrez e incluso representaba a la Concentración Deportiva de Pichincha, pero durante una competencia de tiro en la pandemia, donde le fue bien, optó por seguir solo en pentatlón moderno.

Entre sus logros más recientes están los que consiguió en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de jóvenes de pentatlón moderno en 2023, en Lima.

Allí obtuvo tres medallas de plata, una en la categoría sub-19, otra en la sub-17 y otra en relevos mixtos junto con su hermano Bayardo Naranjo.

Además, participó en sus primeros Juegos Panamericanos, en Santiago de Chile, en 2023. Allí logró su cupo a los Juegos Olímpicos París 2024 y obtuvo la medalla de plata en relevos mixtos junto con Andrés Torres, que también clasificó a la cita olímpica.

María Sol Naranjo. Foto: Comité Olímpico Ecuatoriano.

¿Cómo clasificó a los Juegos Olímpicos?

María Sol Naranjo Vega llegó a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con la mentalidad de obtener un cupo a París 2024, pero cuando la deportista lo obtuvo no lo podía creer.

“No me lo creía, no parecía real. Terminé la competencia y luego se acercaron los de los Juegos Olímpicos y me dieron el cupo”, mencionó a los medios oficiales del Comité Olímpico Ecuatoriano.

En los Juegos Panamericanos 2023, María Sol terminó en el décimo lugar con 1313 puntos.

Aunque el certamen otorga cinco cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 (uno para la ganadora, dos para Norte y Centroamérica, y dos para Sudamérica), la ecuatoriana se clasificó al quedar segunda en Sudamérica, solo por detrás de Brasil.

¿Cuándo compite María Sol Naranjo en París 2024?

María Sol Naranjo debutará en los Juegos Olímpicos de París el 8 de agosto. Su competencia está programada para iniciar a las 07:30 (hora de Ecuador).