Andrés Montaño completará en los Juegos Olímpicos de París 2024 su segunda participación en esta clase de competencias. La primera vez fue en el 2016 en Río, donde se clasificó en la categoría de los 59 kg.

Para los Juegos Olímpicos de París 2024, Andrés Montaño representará al Team Ecuador en la categoría de lucha grecorromana de 67 kg. Lo hace como uno de los mejores luchadores del mundo.

Más noticias:

En Río 2016, Montaño fue eliminado en los octavos de final por el chino Wang Lumin que alcanzó el octavo puesto en la clasificación general.

El cubano Ismael Borrero ganó la medalla de oro. El japonés Shinobu Ota fue plante, y el uzbeco Elmurat Tasmuradov, bronce.

La competencia del experimentado deportista en París está programada para el 7 de agosto. Arrancará a las 04:30 (hora de Ecuador).

Andrés Montaño busca su medalla olímpica

“Estoy buscando mi medalla olímpica” es el contundente mensaje con el que Andrés Montaño se prepara intensamente para competir en los Juegos Olímpicos París 2024, en declaraciones que publicó el Comité Olímpico de Ecuador.

Asegura que los JJ. OO. para todo deportista de élite son una de las principales metas que se trazan cuando arrancan en cualquier deporte. Para ello su nivel de entrenamiento se intensifica con el fin de alcanzar los mejores resultados.

“Prometo dar todo de mí en estos Juegos Olímpicos. No puedo prometer el color de la medalla, pero sí prometo que voy a agarrar una. Es una ilusión y es una revancha más para mí”, aseguró el luchador que recientemente cumplió 34 años de edad.

En el camino a París 2024, se proclamó como campeón de los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia en 2021; medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023; y plata en el Campeonato Panamericano 2024.

En su palmarés también consta haber ganado medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima en la categoría de los 60 kg. En los campeonatos panamericanos de Buenos Aires en 2023 y Acapulco 2024, ganó las medallas de bronce y plata, respectivamente.

“Este ciclo olímpico ha sido muy difícil. He sido un deportista abandonado por las autoridades, pero me he motivado yo mismo para lograr ciertos resultados”, sentencia el esmeraldeño.

Andrés Montaño en el Salón de la Fama

En el 2024 Andrés Montaño se convirtió en el primer ecuatoriano en ingresar al salón de la fama de la Asociación Panamericana de Lucha.

Ese reconocimiento no lo aleja de sus objetivos, más bien lo compromete a ayudar a deportistas jóvenes que ven en la lucha una alternativa para destacar y dejar huella.

“No soy egoísta con otros atletas. Me gusta ayudar (…) Me tienen como un superatleta por mis resultados y me tienen como un medallista para estos Juegos Olímpicos”, deja como una reflexión final.