Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 podrían cancelarse por el coronavirus

Dick Pound, uno de los miembros más antiguos del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró que se evaluará la posibilidad de suspender los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la propagación del coronavirus en Asia.

La información la dio Pound, este 25 de febrero del 2020. El miembro del COI aseguró que se analizará el desarrollo de la competición y si resulta peligroso celebrarlos en este verano serán cancelados. La decisión se tomará dentro de dos o tres meses. Además, aclaró que de no darse los juegos no serán pospuestos para al siguiente año u organizados en otra ciudad.



“La pregunta que entonces nos tendremos que hacer será: ¿Hay suficiente control del virus para poder confiar en la celebración de los Juegos”, declaró Proud en una entrevista realizada por Associated Press y publicada en diario El Mundo de España.



"Suceden muchas cosas. Se debe organizar la seguridad, la comida, la Villa Olímpica, los hoteles, las instalaciones para los medios de comunicación”, amplió el miembro del COI. Pero dejó en claro que, por ahora, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizarán y que “todo sigue como siempre”.



Los Juegos Olímpicos, se desarrollan desde 1896 y solo se han suspendido en tres ocasiones, por razones bélicas. Durante la Primera Guerra Mundial en Berlín 1916 y durante la Segunda Guerra Mundial en Helsinki 1940 y Londres 1944.



China, el país más poblado de Asia, es el epicentro del coronavirus, enfermedad que ya contabiliza más de 77 000 casos y más de 2 600 muertos en el país asiático. Al tiempo que el número de contagios y fallecimientos continúa creciendo en otros países como Japón, que hasta el momento es la sede de los Juegos Olímpicos, Corea del Sur, Irán e Italia.



Los más 80 000 casos a escala global han llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a advertir a los países que se preparen para una potencial pandemia.