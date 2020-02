La ecuatoriana Diana Durango irá a sus primeros Juegos Olímpicos 

LEA TAMBIÉN

Su papá Carlos Durango, sargento primero del Ejército, la motivó para que entrara a las Fuerzas Armadas. Ella al principio no quería y confesó que no tomó la decisión por voluntad propia, pero siente que hizo lo mejor.

Conoció la actividad del tiro deportivo por su vida militar, que empezó en el 2006 como cadete. Ahora, 14 años después, es capitana del Ejército.

Esta profesión también le dio la oportunidad de conocer a su esposo en un curso de paracaidismo en el 2009. Ambos saltaban de aviones y helicópteros y así se enamoraron. Un año después se casaron y ahora tienen un hijo de 6 años.



Sus actividades de seleccionada del Ecuador, capitana del Ejército y madre las combina acertadamente, según su testimonio. Pero del papel que más se siente orgullosa es el de mamá. “Eso me inspira a triunfar. Mi hijo (Christopher Narea) es parte esencial de mi vida”.

Empezó en el tiro deportivo a los 19 años, cuando tenía dos años en la academia. Parte de su entrenamiento de cadete era hacerlo con armas de alto poder, donde también se destacó, por lo que la escogieron por su alto puntaje para pertenecer al equipo de tiro de la Selección de la Escuela Militar Eloy Alfaro (Esmil).

Empezó con rifle, pero en el 2008 se abrió el primer Suda­mericano con arma deportiva para mujeres y ella se cambió a pistola. A los tres meses de entrenamientos consiguió su primera medalla de bronce.



Desde el 2011 pertenece a la Federación Ecuatoriana de Tiro Deportivo del Ecuador. Sus entrenamientos los realiza en la Esmil. Su entrenador es el mexicano Hugo Hernández, quien llegó para afinar detalles y obtener la clasificación a las Olimpiadas de Tokio.



Las armas tienen una reglamentación para el peso, pero ella se entrena con uno mayor del que está permitido, porque le da mejor estabilidad. “El arma se amoldó a mi cuerpo y es la prueba en la que me siento más segura”, agrega.

En este ciclo olímpico se llevó medalla de oro en los Bolivarianos de Santa Marta y en los Sudamericanos de Cochabamba; en el Panamericano de Lima ganó plata y se clasificó a Tokio. Tiene el récord panamericano con arma de fuego y en las pistolas de aire ha participado en mundiales militares, en los cuales se ubicó décima.

Diana se entrena desde el 26 de enero en Guayaquil, por pedido de la Federación. La organización le dijo que le daría un mejor lugar para entrenarse, pero el asignado no está en condiciones óptimas.



“ La prueba de 25 metros pistola deportiva se debería entrenar en un espacio abierto, pero este no tiene esas instalaciones para la modalidad de fuego, así que solo lo adecuaron bajo el estadio, con equipo que alquilaron a Fedeguayas. Quedaron en poner blancos electrónicos, para mayor comodidad, pero la federación no cumplió lo prometido”.



Diana empezará las competencias en marzo, con una concentración en Madrid y el Preolímpico será en abril. Después de eso irá a Tokio.