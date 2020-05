El 2020 no tendrá Juegos Nacionales ni Bolivarianos por la pandemia covid-19

LEA TAMBIÉN

El 2020, que comenzó como año olímpico, al parecer no será deportivo. La Secretaría del Deporte confirmó la postergación de los Juegos Nacionales en las categorías Juveniles, Menores y del Deporte Adaptado, así como los Juegos Universitarios, Juegos Ancestrales, Deporte y Recreación Comunitaria.

Esa entidad estatal, aduce en su comunicado la emergencia sanitaria que rige el país, y el recorte presupuestario. Además, confirmó que los Juegos Sudamericanos Escolares quedaron postergados para el 2021.



La Secretaría del Deporte organiza cada año Juegos en las divisiones formativas, para observar a los nuevos talentos.

De la participación y resultados dependía la distribución de los recursos económicos para las federaciones.



En tanto, los Juegos Ancestrales, Deporte y Recreación Comunitaria, se crearon hace ocho años con la intención de visualizar a las diferentes nacionalidades indígenas y autóctonas del país. Participaron pueblos Indígenas de la Sierra, selecciones de los pueblos Montuvio, Afroecuatoriano, Cholo y de las nacionalidades amazónicas.



Esta serie de postergaciones se suma a las actividades recreativas que dirigen y organizan las ligas barriales, parroquiales y cantonales.

Todas están suspendidas desde marzo, cuando comenzó el confinamiento. En el comunicado se solicita que las entidades deportivas deben observar la semaforización de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y deberán respetar las disposiciones emitidas por los entes de Gobierno para la reanudación de las actividades de fin de semana.



A nivel internacional, la programación deportiva tuvo nuevos aplazamientos. Los I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020, competencia, a la que Ecuador iba a acudir con un centenar de deportistas, estaba previsto del 17 de abril y el 1 de mayo.



La Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) postergó para el 5 de diciembre con finalización el día 18. Pero este 2020 no se realizarán. El presidente de Odebo y del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, dijo que, tras una reunión virtual, con el Comité Ejecutivo, se determinó aplazar los I Juegos Bolivarianos de la Juventud para el 2021, y también se determinó la postergación de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, del 2021 para el primer semestre del 2022.



“Consideramos una serie de factores adversos que se generan para todos los países en la época posterior a la pandemia”, aseguró Baltazar Medina.

Los Juegos Bolivarianos de Valledupar no se realizarán en el 2021 por la reprogramación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que no se disputarán este año sino que pasaron al próximo.



La fecha definitiva no se ha escogido pues se analizará el calendario de otros eventos multideportivos del ciclo olímpico y así garantizar la presencia de los países miembros de Odebo y las selecciones invitadas al certamen regional.